Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν ένα φορτηγό πλοίο υπό ρωσική σημαία, το οποίο φέρεται να μετέφερε βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν και ελλιμενίστηκε σε λιμάνι της Ρωσίας πριν από μια εβδομάδα.

Ουκρανική πηγή είπε στο Sky News ότι το πλοίο Port Olya 3 είχε στείλει περίπου 220 βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς μέσω της Κασπίας Θάλασσας στη Ρωσία για να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμό του στην Ουκρανία.

Η πηγή είπε ότι το πλοίο έφτασε στο ρωσικό λιμάνι στις 4 Σεπτεμβρίου.

Δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από την ομάδα Sky News Data & Forensics απεικονίζουν το πλοίο εκείνη την ημέρα στο Port Olya στην περιοχή του Αστραχάν, στη νότια Ρωσία, δίπλα στην Κασπία Θάλασσα.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι το Port Olya 3 βρισκόταν στο ιρανικό λιμάνι Amirabad μόλις έξι ημέρες νωρίτερα, στις 29 Αυγούστου.

Μετά την άφιξη στη Ρωσία, η ουκρανική πηγή είπε ότι πιστεύεται ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι Fateh-360 - με βεληνεκές άνω των 70 μιλίων - φορτώθηκαν σε ένα μεγάλο τρένο φορτίου.

Η εικόνα του πλοίου στο λιμάνι - που καταγράφηκε από δορυφόρο Maxar - τραβήχτηκε στις 07.51 UTC (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα) στις 4 Σεπτεμβρίου.

Δύο μέρες αργότερα μια άλλη δορυφορική εικόνα δείχνει ότι το πλοίο είχε φύγει από το λιμάνι.

Δεν έχουν κοινοποιηθεί δεδομένα από τις 29 Αυγούστου. Έξι ημέρες αφότου το πλοίο μοιράστηκε για τελευταία φορά τη θέση του, έφτασε στο ρωσικό λιμάνι.

Τακτικά πλοία απενεργοποιούν την ιχνηλάτησή τους για να κρύψουν κινήσεις. Οι αναμεταδότες AIS απαιτούνται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό σε οποιοδήποτε πλοίο βάρους 300 μεικτών τόνων ή περισσότερο.

Στην Κασπία Θάλασσα, τα μη εντοπισμένα πλοία έχουν γίνει πιο κοινά καθώς το Ιράν και η Ρωσία συνεχίζουν να εμπορεύονται όπλα.

Τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι το Port Olya 3 ταξιδεύει τακτικά μεταξύ Ιράν και Ρωσίας.

Δεν είναι σαφές πού μεταφέρθηκαν οι βαλλιστικοί πύραυλοι μόλις έφτασαν στο ρωσικό λιμάνι.

Η ουκρανική πηγή είπε ότι ένα σενάριο είναι ότι θα σταλούν σε ένα στρατιωτικό πεδίο εκπαίδευσης που ονομάζεται Ashuluk για δοκιμές και για να καταστεί δυνατή η περαιτέρω εκπαίδευση πριν χρησιμοποιηθούν στο πεδίο της μάχης.

Οι αποκαλύψεις έρχονται αφού ο Άντονι Μπλίνκεν, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι ο ρωσικός στρατός έχει λάβει αποστολές ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων Fatah-360.

Το Ιράν και η Ρωσία έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς.

Ο κ. Μπλίνκεν είπε ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν εκπαιδευτεί για το πώς να αναπτύξουν τα πυρομαχικά και προειδοποίησε ότι οι Ρώσοι διοικητές "πιθανότατα θα τα χρησιμοποιήσουν εντός εβδομάδων στην Ουκρανία εναντίον Ουκρανών".

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Seyed Abbas Araghchi δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη δεν παρέδωσε βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία, προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και την E3 (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία) κατά της χώρας του δεν αποτελούν λύση.

Το Sky News και άλλοι ειδησεογραφικοί οργανισμοί ανέφεραν το Σάββατο ότι το Κρεμλίνο έλαβε τους πυραύλους αψηφώντας τις προειδοποιήσεις από τη Δύση.

Είναι μια σοβαρή ενίσχυση σε αυτό που λέγεται σημαντικό επίπεδο στρατιωτικής βοήθειας που δόθηκε από το Ιράν στον σύμμαχό του, που μέχρι τώρα περιελάμβανε επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυρομαχικά και βλήματα πυροβολικού - βοήθεια που είχε ήδη προκαλέσει αυξημένες δυτικές κυρώσεις και οργή.

Ο κ. Μπλίνκεν χαρακτήρισε την προμήθεια βαλλιστικών πυραύλων «δραματική κλιμάκωση».

Στη συνέχεια, η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων σε ορισμένα φορτηγά πλοία που κατηγορούνται για συμμετοχή στη μεταφορά όπλων από το Ιράν στη Ρωσία.

Το Port Olya 3 είναι μεταξύ των πλοίων στον πιο πρόσφατο κατάλογο κυρώσεων των ΗΠΑ.

Πέρα από τις κυρώσεις, αυξάνονται οι προσδοκίες ότι η προμήθεια βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στη Ρωσία θα ωθήσει τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιτρέψουν στην Ουκρανία να εκτοξεύσει αμερικανικούς και βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εντός της Ρωσίας.

Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει δεκτό παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις του Κιέβου λόγω ανησυχιών για το πώς μπορεί να αντιδράσει η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

