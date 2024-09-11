Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι το «σχέδιο νίκης» που θέλει να παρουσιάσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αυτόν τον μήνα πρόκειται να ενισχύσει το Κίεβο ενώ θα έχει «ψυχολογικό» αντίκτυπο που θα μπορούσε να ωθήσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο διπλωματικά.

Μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση της Πλατφόρμας της Κριμαίας του Κιέβου, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι σημαντικό η Ουκρανία να παρουσιάσει το σχέδιο στους συμμάχους της πριν από τη δεύτερη διεθνή σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που θέλει να πραγματοποιήσει αργότερα αυτό το έτος.

«Εάν οι εταίροι το υποστηρίξουν (το σχέδιο), θα διευκολύνει την Ουκρανία να αναγκάσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο», είπε.

«Πoio είναι αυτό το σχέδιο; Είναι μια σοβαρή ενίσχυση της Ουκρανίας και, κατά τη γνώμη μου, θα έχει και ψυχολογική και πολιτική... επιρροή στην απόφαση της Ρωσίας να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι μίλησε για πρώτη φορά για το σχέδιο τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι ήθελε να το συζητήσει με τον Μπάιντεν και τους δύο πιθανούς διαδόχους του μετά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αργότερα αυτόν τον μήνα.

Έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή του πολέμου, με τα ρωσικά στρατεύματα να συνεχίζουν να προχωρούν στην ανατολική Ουκρανία παρά την αιφνιδιαστική εισβολή των ουκρανικών δυνάμεων τον περασμένο μήνα στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Η Ουκρανία πιέζει για μια επόμενη σύνοδο κορυφής για ειρήνη. Η πρώτη σύνοδος κορυφής, που διεξήχθη στην Ελβετία τον Ιούνιο, απέκλεισε τη Ρωσία, ενώ προσέλκυσε δεκάδες αντιπροσωπείες.

Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει τη συμμετοχή της Ρωσίας στην επόμενη σύνοδο, καθώς πολλές χώρες στον Παγκόσμιο Νότο θα ήθελαν να δουν και τις δύο πλευρές να συμμετέχουν. Η Μόσχα έχει πει ότι δεν θα διαπραγματευτεί με το Κίεβο όσο οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται στο έδαφός της.



Πηγή: skai.gr

