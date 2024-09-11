Τυνησία: 4 άνθρωποι συνελήφθησαν- Υψωσαν κατά λάθος την τουρκική σημαία

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν στην Τυνησία επειδή ύψωσαν κατά λάθος την τουρκική σημασία, αντί της τυνησιακής, σε ένα κυβερνητικό κτίριο, σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ούτε τα ονόματα, ούτε οι ιδιότητες των συλληφθέντων.

Η φωτογραφία με την τουρκική σημαία να κυματίζει στην έδρα της Δημόσιας Εταιρείας Σιδηροδρόμων (SNFCT) κυκλοφόρησε ευρέως την Τρίτη στο διαδίκτυο, συνοδευόμενη από ειρωνικά σχόλια.

Οι σημαίες των δύο χωρών είναι παρόμοιες: είναι κόκκινες και άσπρες, με την ημισέληνο και το αστέρι στο κέντρο. Ωστόσο, στην τουρκική η ημισέληνος και το αστέρι είναι λευκά, ενώ στην τυνησιακή κόκκινα, σε λευκό φόντο.

Η SNFCT ζήτησε «ειλικρινά συγγνώμη» και κατέβασε τη σημαία, αφού εξήγησε ότι είχε παραγγείλει πολλές σημαίες και οι υπάλληλοι δεν αντιλήφθηκαν το λάθος στο ντιζάιν, παρά μόνο μετά την έπαρσή της.

Το υπουργείο Μεταφορών, στο οποίο υπάγεται η SNFCT, ξεκίνησε έρευνα με στόχο «να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

