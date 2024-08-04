Άνοιξαν στις 7:00 το πρωί οι κάλπες για τις επαναληπτικές εκλογές στη Χειμάρρα, εν μέσω καταγγελιών για εξαγορά ψήφων και εκβιασμούς από τα στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος, προκειμένου να στηρίξουν τον εκλεκτό το σοσιαλιστικού κόμματος, Βαγγέλη Τάβο.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στη Χειμάρρα, Χρήστος Νικολαΐδης, οι κάλπες θα κλείσουν στις 7:00 το απόγευμα, ενώ ήδη αρκετοί ψηφοφόροι έχουν προσέλθει από νωρίς στις κάλπες.

Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα, στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, 7.800 ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες, με τον αριθμό των εγγεγραμμένων να υπερβαίνει τις 22.000 και τον Φρέντυ Μπελέρη να κερδίζει με διαφορά μόλις 19 ψήφων.

«Για μία ακόμη φορά υπάρχει κλίμα ανησυχίας και αναταραχής, με πιέσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και του σοσιαλιστικού κόμματος. Έχουν δεχθεί πιέσεις για τακτοποίηση διαφόρων εκκρεμοτήτων, αρκεί να υποστηρίξουν τον εκλεκτό του σοσιαλιστικού κόμματος», τόνισε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ

Εντωμεταξύ, τη Χειμάρρα επισκέφθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της αλβανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο πρώην διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας και σημερινό στέλεχος του Αλβανικού Υπουργείου εξωτερικών. Μάλιστα, και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα επισκέφθηκε το Σάββατο τη Χειμάρρα, σε μια προσπάθεια να κερδίσει τις ψήφους της ομογένειας.

Ο Βαγγέλης Τάβος είναι πρώην νομάρχης Αυλώνα, με καταγωγή από τη Δρόπολη. Υπήρξε βουλευτής και υπουργός του σοσιαλιστικού κόμματος από το οποίο είχε αποχωρήσει. Είχε πολιτευτεί με το κόμμα του Αλβανού πρώην προέδρου Ιλίρ Μέτα, ο οποίος πέρυσι στήριξε τον Μπελέρη και φέτος υποστηρίζει τον Γκικουρία.

Πηγή: skai.gr

