Τη στήριξη του ομογενή Πέτρου Γκικουρία ζητά, ενόψει των σημερινών επαναληπτικών αυτοδιοικητικών εκλογών στη Χειμάρρα, ο φυλακισμένος ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντης Μπελέρης, καταγγέλλοντας το καθεστώς Ράμα για προσπάθεια εξαγοράς ψήφων και εκβιασμούς υπέρ του εκλεκτού του, επίσης ομογενή, Βαγγέλη Ντάβου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο γιος του Φρέντη Μπελέρη, Πέτρος, τόνισε ότι «σήμερα είναι μία μέρα εκλογών αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι η γιορτή της Δημοκρατίας. Είναι πολύ περίεργες εκλογές, είναι εκλογές της πίεσης, είναι εκλογές της τρομοκρατίας, εκλογές του "έτσι θέλω"».

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος σήμερα να πραγματοποιηθούν εκλογές αν δεν είχε συλληφθεί παράνομα ο δήμαρχος που κέρδισε πέρυσι ο Φρέντη Μπελέρης. Με τον Μπελέρη στη φυλακή και τόση πίεση σε όλα τα επίπεδα πραγματοποιούνται σήμερα εκλογές. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ… Στη Χειμάρρα είναι δεδομένο ότι θα κερδίσουμε όπως και να χει. Ελπίζω η πίεση να μην αποδώσει και στα υπόλοιπα χωριά και στο τέλος να είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίζουμε» πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας το αίτημα αποφυλάκισης του πατέρα του, που έχει μεταφερθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου, σχολίασε ότι είχε έναν εκδικητικό χαρακτήρα που μόνο λόγο είχε να μην βρίσκεται εκτός φυλακής σήμερα.

«Εύχομαι ο κόσμος να συμμετέχει έστω και κάτω από αυτές τις διαδικασίες. Να συμμετέχει μαζικά, να στείλει μήνυμα ελευθερίας και εθνικής υπερηφάνειας, να μη φοβηθεί και να κερδίσει η αλήθεια», κατέληξε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.