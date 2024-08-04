«Οι κάλπες έχουν ανοίξει, η καρδιά μου βρίσκεται στη Χειμάρρα», αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση ο φυλακισμένος ευρωβουλευτής της ΝΔ Φρέντης Μπελέρης, με αφορμή τις επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές που διεξάγονται σήμερα στη Χειμάρρα.

Μέσα από τις φυλακές του Φιέρι, ο κ. Μπελέρης τονίζει: «Η σκέψη μου όλη μέρα θα είναι με τα αδέρφια μου και όλους όσους αντιλαμβάνονται πως το κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία είναι αδιαπραγμάτευτα. Με όλους όσους εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους και βρέθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη δοκιμασία. Με όλους όσους δε λύγισαν μπροστά σε πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις και παρακρατικές λογικές και σήμερα θα το αποδείξουν για μια ακόμη φορά».

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ εύχεται καλή επιτυχία στον υποψήφιο Πέτρο Γκικουρία και καλεί τους ομογενείς να προσέλθουν στις κάλπες. «Η ιστορία γράφεται από όσους συμμετέχουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Μπελέρη:

«Οι κάλπες έχουν ανοίξει!

Η καρδιά μου σήμερα βρίσκεται στη Χιμάρα. Εκεί όπου σήμερα τα μέλη της ελληνικής εθνικής μειονότητας δίνουν την ύψιστη μάχη για τη Δημοκρατία και τα δικαιώματα τους.

Από το κελί της αλβανικής φυλακής όπου παραμένω για 425 μέρες, η σκέψη μου όλη μέρα θα είναι με τα αδέρφια μου και όλους όσους αντιλαμβάνονται πως το κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία είναι αδιαπραγμάτευτα. Με όλους όσους εξέφρασαν τη συμπαράσταση τους και βρέθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη δοκιμασία. Με όλους όσους δε λύγισαν μπροστά σε πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις και παρακρατικές λογικές και σήμερα θα το αποδείξουν για μια ακόμη φορά.

Καλή επιτυχία από καρδιάς στον Πέτρο Γκικουρία. Απέδειξε ότι είναι ένα άξιο τέκνο της Χιμάρας ήδη. Είμαι σίγουρος πως τα δικά του χέρια θα οδηγήσουν με ασφάλεια το Δήμο μας την επόμενη μέρα. Καλή επιτυχία στην ΟΜΟΝΟΙΑ μας. Και μια ύστατη έκκληση: πηγαίνετε στις κάλπες. Η ιστορία γράφεται από όσους συμμετέχουν. Καλή ψήφο, λοιπόν!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.