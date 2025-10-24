Μια αμερικανική επιδρομή εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά σκότωσε έξι ύποπτους «ναρκοτρομοκράτες» στην Καραϊβική, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, στην τελευταία επιχείρηση της εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά των ναρκωτικών στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι αυτή ήταν η πρώτη επίθεση που πραγματοποιήθηκε νύχτα στο πλαίσιο της εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πλοίο διαχειριζόταν η συμμορία Tren de Aragua, πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Ειδικότερα, ο Χέγκσεθ αναφέρει μέσω ανάρτησής του στο Χ:

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Άμυνας πραγματοποίησε μια θανατηφόρα επίθεση σε ένα σκάφος που διαχειριζόταν η Tren de Aragua, μια Οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί ως Τρομοκρατική Οργάνωση, η οποία διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το πλοίο ήταν γνωστό στις μυστικές μας υπηρεσίες ότι εμπλέκεται σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης ναρκωτικών και μετέφερε ναρκωτικά. Έξι άνδρες ναρκοτρομοκράτες βρίσκονταν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα και ήταν η πρώτη νυχτερινή επίθεση. Και οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν και κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Αν είστε ναρκοτρομοκράτης που διακινεί ναρκωτικά στον ημισφαίριό μας, θα σας αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίζουμε την Αλ Κάιντα. Μέρα ή νύχτα, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



Πηγή: skai.gr

