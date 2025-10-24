Η σύζυγος του παλαιστίνιου ηγέτη Μαρουάν Μπαργκούτι, που βρίσκεται στη φυλακή από το 2002, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην απελευθέρωσή του σε ανακοίνωσή της.

«Κύριε Πρόεδρε, ένας πραγματικός εταίρος σας περιμένει - κάποιος που μπορεί να βοηθήσει στην πραγματοποίηση του ονείρου που μοιραζόμαστε, μίας ειρήνης δίκαιης και βιώσιμης στην περιοχή», γράφει η Φάντουα Μπαρμπούτι.

«Για την ελευθερία του παλαιστινιακού λαού και την ειρήνη (...) βοηθήστε για την απελευθέρωση του Μαρουάν Μπαργκούτι».

Ο Μαρουάν Μπαργκούτι έχει καταδικασθεί σε ισόβια κάθειρξη για τον ρόλο του στη δεύτερη Ιντιφάντα στις αρχές της δεκαετίας 2000. Θεωρείται πιθανός διάδοχος του παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς και είναι μία από τις σπάνιες προσωπικότητες που μπορεί να δημιουργήσει διαπαλαιστινιακή συναίνεση. Το Ισραήλ αρνείται επιμόνως την αποφυλάκισή του.

Στις 9 Οκτωβρίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν τίθεται θέμα απελευθέρωσης του Μαρουάν Μπαργκούτι στο πλαίσιο της ανταλλαγής ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατουμένων κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στο TIME, ο Τραμπ δηλώνει ότι «θα λάβει απόφαση» για το αν το Ισραήλ πρέπει να απελευθερώσει τον Μπαργκούτι.

Οταν ερωτήθηκε σχετικά σήμερα κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ, ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν έχει να πει κάτι καινούργιο για το θέμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

