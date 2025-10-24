Νεκρά 14 άτομα σε ναυάγιο με μετανάστες ανοικτά των ακτών της Αλικαρνασσού

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου, όταν φουσκωτή λέμβος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες και πρόσφυγες, βυθίστηκε ανοιχτά των ακτών της Αλικαρνασσού, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Η τουρκική Ακτοφυλακή ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά από κλήση ενός Αφγανού επιζώντα, ο οποίος κατάφερε να φτάσει σε βραχώδη περιοχή και ειδοποίησε τις αρχές λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβος, στην οποία επέβαιναν συνολικά 18 άτομα, βυθίστηκε δέκα λεπτά μετά την αναχώρησή της. Τα σκάφη της Ακτοφυλακής ανέσυραν τις σορούς 14 ανθρώπων, ενώ δύο διασώθηκαν.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δύο αγνοουμένων, με τη συμμετοχή τεσσάρων σκαφών και ενός ελικοπτέρου της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Πηγή: skai.gr

