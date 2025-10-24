Λογαριασμός
Συνάντηση Γουίτκοφ με τον απεσταλμένο του Πούτιν το Σάββατο στις ΗΠΑ

Το Axios, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ έχει ήδη φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες

Ντμίτριεφ-Γουίτκοφ

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ανέφερε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) δημοσιογράφος του Axios.

Το Axios, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ έχει ήδη φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 

TAGS: Στιβ Γουίτκοφ Κίριλ Ντμίτριεφ ΗΠΑ Ρωσία
