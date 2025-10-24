Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον απεσταλμένο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντμίτριεφ, ανέφερε την Παρασκευή σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) δημοσιογράφος του Axios.

Το Axios, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή με γνώση του θέματος, μετέδωσε ότι ο Ντμίτριεφ έχει ήδη φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.