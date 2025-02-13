Χέγκσεθ στο ΝΑΤΟ: Δεν προδίδουμε την Ουκρανία - Αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5%

Η ρωσική επιθετικότητα επανέφερε το ΝΑΤΟ στις «εργοστασιακές του ρυθμίσεις», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Ο ίδιος σημείωσε ότι είναι μια στιγμή «συνειδητοποίησης ότι αυτή η συμμαχία πρέπει να είναι ισχυρή και πραγματική».

«Γι’ αυτό ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες γενικά για το ΝΑΤΟ, να αναγνωρίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες ότι αυτή είναι μια επείγουσα, πραγματική απειλή για την ήπειρο και αυτή η επιθετικότητα πρέπει να είναι μια κλήση αφύπνισης» είπε και έκανε λόγο για αύξηση των δαπανών στο 5% του ΑΕΠ.

Είπε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας είναι σημαντική ευθύνη της Ευρώπης.

Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τραμπ λέγοντας ότι είναι «ο καλύτερος διαπραγματευτής στον πλανήτη» που έφερε και τις δύο πλευρές στο τραπέζι για την επιδίωξη της ειρήνης.

Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι οι συνομιλίες με τον Πούτιν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως προδοσία στην Ουκρανία, απάντησε: «Αυτά τα λες εσύ, όχι εγώ. Σίγουρα δεν είναι προδοσία».

«Δεν υπάρχει προδοσία. Υπάρχει μια αναγνώριση ότι ολόκληρος ο κόσμος και οι ΗΠΑ επενδύουν στην ειρήνη, σε μια ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων» είπε.

Ο Πιτ Χέγκσεθ κατέληξε λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι «μόνο μια ισχυρή Συμμαχία του ΝΑΤΟ θα μπορεί να υπερασπιστεί τον ελεύθερο κόσμο» και διαβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ηγετικό τους ρόλο» εντός της Συμμαχίας.

Συμβιβαστικός ο Ρούτε

Προσερχόμενος στη σύνοδο, ο γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είπε διπλωματικά ότι «σαφέστατα έγιναν πολλά χθες», αναφερόμενος στο τηλεφώνημα Τραμπ - Πούτιν, και σημείωσε ότι αυτό «θα συζητηθεί σήμερα και τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες».

Ωστόσο, προσπάθησε να είναι συμβιβαστικός λέγοντας ότι «υπάρχει σαφής σύγκλιση που προκύπτει από το ότι όλοι θέλουμε ειρήνη στην Ουκρανία, όσο το δυνατόν πιο σύντομα».

«Όλοι θέλουμε να είναι στην καλύτερη δυνατή θέση η Ουκρανία, όταν ξεκινήσουν αυτές οι συνομιλίες, για να βεβαιωθούμε ότι μπορούν να ολοκληρωθούν με επιτυχία» πρόσθεσε.

«Είναι σημαντικό ό,τι προκύψει από αυτές τις συνομιλίες να είναι ανθεκτικό και διαρκές. Δεν μπορούμε να έχουμε ξανά τον Πούτιν να προσπαθεί να καταλάβει εδάφη της Ουκρανίας στο μέλλον» είπε.

Μπόρις Πιστόριους

Εάν ο Πούτιν μιλάει σοβαρά για τις ειρηνευτικές συνομιλίες, θα πρέπει να το δείξει σταματώντας τις επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα εάν ο Τραμπ αναμένει από τους Ευρωπαίους συμμάχους να διαδραματίσουν ειρηνευτικό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση, όπως πρότεινε ο Χέγκσεθ.

«Είναι λυπηρό» που ο Τραμπ «ανακοίνωσε υποχωρήσεις» προς στον Βλαντίμιρ Πούτιν για την Ουκρανία «πριν καν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων» δήλωσε και πρόσθεσε: «Κατά τη γνώμη μου θα ήταν προτιμότερο να μιλήσει για το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή για ενδεχόμενες απώλειες εδάφους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας.

Η Ρωσία θα παραμείνει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης ακόμη και αν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τόνισε.

«Θα ήταν αφελές να πιστεύουμε ότι αυτή η απειλή, ακόμη και μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, όποτε υλοποιηθεί, θα υποχωρήσει» δήλωσε ο Πιστόριους πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου.

«Για τον λόγο αυτόν οφείλουμε να επενδύσουμε ταχύτερα στην άμυνά μας και στις αμυντικές μας ικανότητες. Η ειρήνη, αυτό δυστυχώς υπαγορεύει η εμπειρία αιώνων, μπορεί να διασφαλισθεί από θέση ισχύος», είπε.

Θέλουμε βιώσιμη ειρήνη, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Καναδά Μπιλ Μπλερ.

«Ο Καναδάς είναι αποφασισμένος ότι θα είμαστε εκεί για την Ουκρανία για να εξασφαλίσουμε μια δίκαιη και βίωσιμη ειρήνη. Νομίζω τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια η συμμαχία ήταν εξαιρετικά ισχυρή και αποφασισμένη να παράσχει στην Ουκρανία τα εργαλεία που χρειάζονται για να αμυνθεί ενάντια στην παράνομη εισβολή που διαπράχθηκε εναντίον αυτής της χώρας. Αυτή η αποφασιστικότητα παραμένει.

Αλλά παρακολουθούμε επίσης πολύ προσεκτικά. Έχουμε τις συνεχείς συζητήσεις μεταξύ του προέδρου και του κ. Πούτιν. Είναι σημαντικό από τη σκοπιά μας η Ουκρανία να είναι μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης και θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε ώστε να είναι στην ισχυρότερη δυνατή θέση».

Πηγή: skai.gr

