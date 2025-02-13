Μια θέση στο τραπέζι των μελλοντικών συνομιλιών για την τύχη της Ουκρανίας απαιτούν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μια δίκαιη συμφωνία με εγγυήσεις ασφαλείας θα διασφάλιζε μια διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ενόψει των συνομιλιών με τους υπουργούς Άμυνας της συμμαχίας στις Βρυξέλλες ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία πρέπει να είναι διαρκής και ότι οποιεσδήποτε συζητήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν το Κίεβο.

«Είναι κρίσιμο ό,τι προκύψει από αυτές τις συνομιλίες να είναι ανθεκτικό» είπε.

Είναι κρίσιμο «η Ουκρανία να συμμετέχει στενά σε όλα όσα συμβαίνουν σχετικά με την Ουκρανία» πρόσθεσε.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να εμπλακούν στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο Ρώσος πρόεδρος συζήτησαν για τη σύγκρουση.

«Δεν μπορούμε να έχουμε συνομιλίες χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας. Η ειρήνη στην Ευρώπη διακυβεύεται, γι' αυτό και εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να προσέλθουμε», δήλωσε σε συνέντευξή της στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk.

Αλλά και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ εξέφρασε την ίδια άποψη αργά την Τετάρτη λέγοντας ότι η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συνεργαστούν για να επιφέρουν μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία.

«Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ειρήνη. Απλά ειρήνη» είπε ο Τουσκ σε ανάρτησή του στο X. «Η Ουκρανία, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να εργαστούν σε αυτό μαζί. ΜΑΖΙ» έγραψε.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico ότι δεν πρέπει να υπάρξει επιβεβλημένη ειρήνη στην Ουκρανία επισημαίνοντας ότι σε οποιαδήποτε λύση στη σύγκρουση πρέπει να εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είναι πολύ σαφές για μένα ότι δεν πρέπει να υπάρξει λύση που να μην αφορά επίσης τις ΗΠΑ», είπε. «Το επόμενο καθήκον είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει επιβεβλημένη ειρήνη».

Ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Παλ Γιόνσον δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ στο μέλλον εάν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις.

«Δεν προβλέπω ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ ως τέτοια θα είναι εκτός τραπεζιού για την Ουκρανία», είπε πριν από μια συνάντηση των υπουργών Άμυνας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Σε κοινή τους δήλωση επτά χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφεραν ότι «κοινοί μας στόχοι θα πρέπει να είναι να φέρουμε την Ουκρανία σε θέση ισχύος. Η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις».

«Η Ουκρανία θα πρέπει να λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια ισχυρή διατλαντική ασφάλεια», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ανυπομονούν να συζητήσουν την πορεία με τους Αμερικανούς συμμάχους τους.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας που εξέδωσε αργά τη νύχτα ανακοίνωση εκ μέρους της ομάδας εθνών της Βαϊμάρης, η οποία περιλαμβάνει τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντέδρασε στις δηλώσεις Τραμπ.

«Η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας είναι άνευ όρων», καθώς ξεκινούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες, ανέφερε η ανακοίνωση την Κάλλας. «Προτεραιότητά μας πρέπει τώρα να είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας και η παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας».

Ο Μάρκο Μίχελσον, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου της Εσθονίας, αφού προειδοποίησε ότι: «Σήμερα μπορεί να μείνει στην ιστορία ως μια μαύρη μέρα για την Ευρώπη», πρόσθεσε ότι είναι καιρός οι Ευρωπαίοι ηγέτες να «πάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας».

Τέλος, ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σζιτζάρτο, του οποίου η κυβέρνηση υπό τον Βίκτορ Όρμπαν είναι εδώ και καιρό φιλική με το Κρεμλίνο, ήταν πιο θετικός για την κλήση του Τραμπ με τον Πούτιν.

«Ζούσαμε στη σκιά του πολέμου για τρία χρόνια και για τρία χρόνια ελπίζαμε ότι ο πόλεμος θα τελείωνε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Σήμερα, με το τηλεφώνημα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, πλησιάσαμε ένα μεγάλο βήμα στην εκπλήρωση αυτής της ελπίδας».

