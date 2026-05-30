Το Μπάκιγχαμ γνώριζε για τα e-mails του Άντριου εδώ και 6 χρόνια

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, πριν από έξι χρόνια παραδόθηκαν στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποδείκνυαν ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ μοιραζόταν εμπιστευτικές κυβερνητικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου.

Αποκαλύφθηκε ότι το 2020 παραδόθηκε στον Λόρδο Τσέιμπερλεϊν, τον ανώτατο αξιωματούχο του Βασιλικού Οίκου, ένα αρχείο 30.000 μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιείχε πληροφορίες σχετικά με τις αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές του πρώην πρίγκιπα, σημειώνει το BBC.

Όταν ρωτήθηκε για το τι συνέβη με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα σχετικά με τον κ. Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ (πρώην πρίγκιπας Άντριου), δεν είναι δυνατόν να γίνει οποιοσδήποτε σχολιασμός σχετικά με αυτά τα θέματα».

Την περασμένη εβδομάδα, η Αστυνομία του Thames Valley εξέδωσε νέα έκκληση προς το κοινό να προσέλθει με πληροφορίες, μετά τη σύλληψη του Άντριου λόγω υποψίας για παράβαση καθήκοντος.

Ωστόσο, έρευνα σε δικαστικά έγγραφα αποκάλυψε ότι ένας μεγάλος όγκος email που αφορούσαν τα οικονομικά του Άντριου, είχε ήδη σταλεί σε αξιωματούχους του Παλατιού, χρόνια πριν ξεκινήσουν οι τρέχουσες έρευνες.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είχαν αποτελέσει αντικείμενο νομικής διαμάχης και έγγραφα από απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου τον Απρίλιο του 2021 δείχνουν ότι «αντίγραφο του αρχείου» είχε παραδοθεί στον «Λόρδο Τσάμπερλεϊν τον Μάιο του 2020».

Τον Ιούνιο του 2022, μια μεταγενέστερη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρεται σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, με ημερομηνία 10 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με το οποίο τα μηνύματα είχαν «παραδοθεί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ».

Αυτό συνέβη αφότου ο τότε Δούκας του Γιορκ παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, μετά τη συνέντευξή του στο πρόγραμμα «Newsnight» του BBC τον Νοέμβριο του 2019.

Το περιεχόμενο του αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι τον Ιούνιο του 2013, δεν είναι πλήρως γνωστό, αλλά έχουν δοθεί κάποιες ενδείξεις για το πόσο σημαντικό μπορεί να είναι.

Αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές

Νωρίτερα φέτος, η Telegraph δημοσίευσε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδειχναν ότι ο Άντριου είχε ζητήσει μια εμπιστευτική ενημέρωση από αξιωματούχους του υπουργείου Οικονομικών το 2010 και στη συνέχεια την μοιράστηκε με έναν προσωπικό επιχειρηματικό του σύνδεσμο.

Η ενημέρωση αφορούσε προβλήματα στον τραπεζικό κλάδο της Ισλανδίας – και ο παραλήπτης ήταν ο Τζόναθαν Ρόουλαντ, του οποίου ο πατέρας, Ντέιβιντ Ρόουλαντ, είχε αναλάβει το υποκατάστημα στο Λουξεμβούργο μιας χρεοκοπημένης ισλανδικής τράπεζας, της Kaupthing, η οποία μετονομάστηκε σε Banque Havilland.

Ο Τζόναθαν Ρόουλαντ είχε επιβεβαιώσει προηγουμένως στο BBC ότι αυτά τα δημοσιευμένα μηνύματα σχετικά με τις ισλανδικές τράπεζες είχαν ληφθεί από τον λογαριασμό του και αποτελούσαν μέρος νομικών διαδικασιών. Αυτό υποδηλώνει ότι θα αποτελούσαν μέρος του αρχείου που στάλθηκε αργότερα στο Παλάτι.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορούν μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη περίοδο στις οικονομικές συναλλαγές της Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με τους Ρόουλαντς και την Banque Havilland, η οποία αργότερα υπέστη κυρώσεις από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ.

Αν και δεν είναι γνωστό τι απέγιναν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποιήθηκαν στο Παλάτι, η δημοσιοποίηση των «Αρχείων Έπσταϊν» νωρίτερα φέτος στις ΗΠΑ έδειξε τη στενή σχέση του Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με τους Ρόουλαντ.

Τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προωθούσε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και έδινε προσωπικές εγγυήσεις για τον Ντέιβιντ Ρόουλαντ ως «έμπιστο οικονομικό σύμβουλό» του. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, καταγράφηκε επίσης ότι έλαβε «τραπεζικό δάνειο από τους Ρόουλαντ».

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα παραδόθηκαν στο Παλάτι κατά τη διάρκεια της βασιλείας της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ Β'. Υπό τη βασιλεία του Βασιλιά Καρόλου, η στάση απέναντι στον Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ έχει γίνει πιο αυστηρή, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των τίτλων του.





Πηγή: skai.gr

