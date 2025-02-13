Του Γιάννη Χανιωτάκη

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε μικρή αλλά απροσδόκητη ανάπτυξη μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε κατά 0,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων του Σίτι και της Τράπεζας της Αγγλίας για μείωση 0,1%.

Το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου σημειώθηκε μηδενική ανάπτυξη. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος ύφεσης εξακολουθεί να υφίσταται καθώς τα περιθώρια μεταξύ συρρίκνωσης και ανάπτυξης είναι τόσο στενά που μελλοντικές αναθεωρήσεις μπορεί να ανατρέψουν την εικόνα.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία για το ΑΕΠ το πρωί της Πέμπτης, η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανέφερε ότι «για πάρα πολύ καιρό, οι πολιτικοί αποδέχονταν μια οικονομία που αποτυγχάνει να στηρίξει τους εργαζόμενους. Εγώ δεν θα το κάνω».

Όπως πρόσθεσε: «Μετά από 14 χρόνια στασιμότητας στο βιοτικό επίπεδο, προχωράμε πιο δυναμικά και πιο γρήγορα με το σχέδιό μας για αλλαγή, ώστε να βάλουμε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των πολιτών. Γι’ αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια που κρατούν τη Βρετανία πίσω, επανεκκινώντας την οικοδομική δραστηριότητα, επενδύοντας σε δρόμους, σιδηροδρομικά δίκτυα και ενεργειακές υποδομές, και καταργώντας τους περιορισμούς που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.»

Ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης «σκοτώνει την ανάπτυξη» και οι εργαζόμενοι πληρώνουν το τίμημα, υποστήριξε από την πλευρά του ο σκιώδης υπουργός οικονομικών.

Αντιδρώντας στα τελευταία στοιχεία για το ΑΕΠ, ο Μέλ Στράιντ πρόσθεσε ότι «η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών έχει πέσει κατακόρυφα από τότε που το Εργατικό Κόμμα ανακοίνωσε νέους φόρους ύψους 40 δισεκατομμυρίων λιρών στον προϋπολογισμό.»

