«Ο Φεβρουάριος σηματοδοτεί την ανεπίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου στο ελληνικό νησί της Σαντορίνης - όταν πρόκειται να φτάσουν τα πρώτα κρουαζιερόπλοια και πλησιάζουν οι διακοπές του Πάσχα» αναφέρεται σε άρθρο στην ιστοσελίδα του BBC.

«Όμως, με χιλιάδες σεισμούς να συγκλονίζουν το νησί από τον Ιανουάριο και οι ειδικοί να μην μπορούν να πουν πότε θα τελειώσουν, μια κρουαζιέρα έχει ήδη απομακρυνθεί και υπάρχουν φόβοι ότι η πιο σημαντική βιομηχανία του νησιού θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια δύσκολη χρονιά», προσθέτει το βρετανικό δίκτυο.

«Τις προηγούμενες δύο ημέρες, είδαμε μια πτώση στις κρατήσεις, αλλά ελπίζουμε να είναι βραχύβια», λέει ο Αντώνης Παγώνης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ελλάδος.

Αλλά ακόμα και αν οι τουρίστες δεν επιλέξουν να πάνε αλλού φέτος, τα ξενοδοχεία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την προοπτική να μην έχουν αρκετό προσωπικό για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες τους το καλοκαίρι.

Το BBC σημειώνει ακόμα, ότι Σαντορίνη - ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά της Ελλάδας - βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εποχικούς εργαζόμενους από άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι βοηθούν τον μόνιμο πληθυσμό των μόλις 15.000 ατόμων να εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες τουρίστες στο νησί σε περίοδο αιχμής.

Αλλά η αβεβαιότητα σχετικά με το πώς οι δονήσεις θα επηρεάσουν τον αριθμό των τουριστών έχει αναγκάσει ορισμένους εργαζόμενους να επανεξετάσουν τις επιλογές τους αυτό το καλοκαίρι.

«Δεν είναι ότι φοβάμαι τους σεισμούς - η Σαντορίνη κουνιέται πάντα», λέει ο Μάνος, ο οποίος έχει περάσει τα τελευταία πέντε καλοκαίρια δουλεύοντας ως μπάρμαν στο νησί.

Η δουλειά του είναι απαιτητική, με τα πλήθη να διογκώνονται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου αιχμής, αλλά οι οικονομικές απολαβές την έκαναν πάντα αξιόλογη. Φέτος φοβάται ότι δεν θα συμβεί αυτό.

«Ανησυχώ ότι δεν θα υπάρχουν αρκετοί τουρίστες. Εάν η σεζόν είναι αδύναμη, μπορεί να μην βγάλω τόσα χρήματα ή μπορεί να μην με χρειαστούν για όλο το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να πάρω αυτό το ρίσκο».

Αντίθετα, ο Μάνος λέει ότι έχει πιάσει δουλειά στην Κέρκυρα και δεν θα επιστρέψει φέτος στη Σαντορίνη.

Και δεν είναι μόνο το καλοκαίρι που το νησί απαιτεί προσωρινό εργατικό δυναμικό - τώρα είναι η στιγμή που χρειάζονται οικοδομικοί εργάτες για την ανακαίνιση ξενοδοχείων ενόψει του καλοκαιριού.

Αυτή η εργασία έχει σταματήσει λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια λόγω των σεισμών και οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων -που ανησυχούν ότι οι εργαζόμενοι θα πάνε αλλού- πιέζουν ώστε η κυβέρνηση να συνεχίσει να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους μέχρι να ξεκινήσει ξανά η εργασία.

«Έχουμε καταθέσει μια σειρά προτάσεων στην κυβέρνηση για να στηρίξουμε τόσο το υπάρχον εργατικό δυναμικό στο νησί όσο και όσους αναζητούν να εργαστούν κατά τη διάρκεια της σεζόν», λέει ο κ. Παγώνης.

Προσθέτει ότι η κυβέρνηση έχει απαντήσει θετικά, αλλά «μένει να δούμε αν αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν».

Ενώ οι ελληνικές αρχές έσπευσαν να ανταποκριθούν στους κινδύνους από τους σεισμούς - τοποθετώντας σωστικά συνεργεία στη Σαντορίνη και καθιέρωσαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να επισπεύσουν την παροχή βοήθειας - ορισμένοι στην τουριστική βιομηχανία υποστηρίζουν ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί με επενδύσεις στις υποδομές του νησιού.

«Οι προκλήσεις δεν θα εξαφανιστούν μόλις σταματήσουν οι σεισμοί», λέει η Μαργαρίτα Καραμολέγκου, η οποία έχει τέσσερα ξενοδοχεία στη Σαντορίνη, στα οποία απασχολούνται 120 άτομα.

«Κατά τη διάρκεια της σεζόν, το νησί δέχεται καθημερινά 70.000 εργάτες και 160.000 επισκέπτες. Ενώ η πολιτεία ενήργησε γρήγορα για την αντιμετώπιση του σεισμού, εδώ και καιρό ζητάμε βελτιώσεις όπως ένα νέο λιμάνι».

Υπάρχουν επίσης εκκλήσεις για αυστηρότερους κανονισμούς για τα ιδιωτικά ενοικιαζόμενα ακίνητα, τα οποία ενδέχεται να μην πληρούν τα ίδια πρότυπα ασφαλείας με τα ξενοδοχεία του νησιού.

Η Σαντορίνη αντιπροσωπεύει περίπου το 2,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας, με 5,9 δισ. ευρώ ετησίως.

Αν και δεν έχουν υπάρξει ακυρώσεις μέχρι στιγμής, οι ξενοδόχοι αναφέρουν μείωση στις κρατήσεις και οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν ότι εάν η κατάσταση επιμείνει για έναν ακόμη μήνα, ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι σοβαρός.

