Χαβιέρ Μιλέι για απόπειρα κατά Τραμπ: Φταίει η «διεθνής αριστερά»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατηγόρησε τη «διεθνή αριστερά» και τη «φαύλη ιδεολογία της», που κατ’ αυτόν «αποσταθεροποιεί τις δημοκρατίες», για να «αγκιστρωθεί στην εξουσία», απευθύνοντας μήνυμα απόλυτης «υποστήριξης» και «αλληλεγγύης» στον Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόπειρα κατά της ζωής του υποψηφίου της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία των ΗΠΑ στην πολιτεία Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά) κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης χθες Σάββατο.

«Φοβούμενη πως θα χάσει τις εκλογές, καταφεύγει στην τρομοκρατία για να επιβάλει το οπισθοδρομικό και αυταρχικό πρόγραμμά της», πρόσθεσε ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής Μιλέι μέσω X.

