Τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον προκάτοχο και αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες μετά την απόπειρα κατά της ζωής του Ρεπουμπλικάνου, έκανε γνωστό αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα, η προεδρία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ο κ. Μπάιντεν θα επιστρέψει απόψε εσπευσμένα στην Ουάσιγκτον από την κατοικία του στο Ρεχόμποθ Μπιτς (Ντέλαγουερ) μετά την απόπειρα.

Ο πρόεδρος συνομίλησε επίσης με τον κυβερνήτη της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο και τον δήμαρχο της πόλης Μπάτλερ, τον Μπομπ Νταντόι, πρόσθεσε ο αξιωματούχος της αμερικανικής προεδρίας.

Πηγή: skai.gr

