Χαβάη: Σχεδόν μισό αιώνα μετά τη δολοφονία μιας έφηβης το DNA «συνέλαβε» τον δράστη

Η Σούζι Τσαν Όκλαντ ήταν μαθήτρια της δευτέρας λυκείου όταν έφτασε στο λύκειο ΜακΚίνλεϊ στη Χονολουλού εκείνο το πρωί της Δευτέρας πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Το λύκειο είχε μεταβληθεί σε τόπο εγκλήματος.



Ένας από τους καθηγητές της είχε μόλις βρει το πτώμα μιας άλλης μαθήτριας στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, είπε η Τσουν Όκλαντ. Η Ντόουν Μομοχάρα, 16 ετών, ήταν ημίγυμνη, με ένα πορτοκαλί πανί σφιχτά τυλιγμένο γύρω από το λαιμό της, είπε η αστυνομία. Φαινόταν ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και στραγγαλίστηκε.



Σε μια δεμένη κοινότητα στην πρωτεύουσα και την πολυπληθέστερη πόλη της Χαβάης, τα νεύρα τεντώθηκαν πολύ μετά την ανακάλυψη της Ντόουν στις 21 Μαρτίου 1977.



«Ήταν η πρώτη μας εμπειρία με ένα τέτοιο έγκλημα. Ήταν πολύ λυπηρό που κάποιος πέθανε με αυτόν τον τρόπο», τονίζει σήμερα στο CNN η Τσουν Όκλαντ, η οποία εργάζεται σε οίκο ευγηρίας. «Ο κόσμος φοβόταν. Στην πολιτεία μας φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, ξέρετε. Μεγαλώνουμε κοιτάζοντας ο ένας τον άλλον».



Ωστόσο, θα περνούσαν δεκαετίες μέχρι οι αρχές να κατονομάσουν έναν ύποπτο για τη δολοφονία της έφηβης.



Την περασμένη Τρίτη, ο Γκίντεον Κάστρο, 66 ετών, απόφοιτος του λυκείου ΜακΚίνλεϊ, ο οποίος είχε πει προηγουμένως στην αστυνομία ότι γνώριζε το θύμα, συνελήφθη στο γηροκομείο της Γιούτα όπου έμενε, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους η υπαστυνόμο Ντίνα Τόεμς της Αστυνομίας της Χονολουλού.



Ο Κάστρο κατηγορήθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού, αφού το τεστ DNA, που δεν ήταν διαθέσιμο στη δεκαετία του 1970, βοήθησε στην ταυτοποίησή του σχεδόν 50 χρόνια αργότερα, ανέφερε η Τόεμς. Δεν είναι σαφές αν έχει δικηγόρο.



«Είμαι χαρούμενη για την οικογένειά της που αυτή η υπόθεση επιλύθηκε», σημείωσε για την Ντόουν η Τσουν Όκλαντ, πρώην βουλευτής της πολιτείας. «Λυπάμαι που υπάρχουν τόσες άλλες περιπτώσεις που δεν επιλύονται. Είναι ανάμικτα τα συναισθήματα... Αλλά χαίρομαι που έχουμε ανθρώπους και επαγγελματίες, καθώς και μια κοινότητα, που δεν τα παράτησαν».

Το σκίτσο της αστυνομίας με τον φερόμενο ως δράστη δεν οδήγησε πουθενά

Στοιχεία, αλλά όχι αποτέλεσμα

Η μητέρα της Ντόουν είχε τελευταία φορά επικοινωνία με την κόρη της μια μέρα πριν βρεθεί νεκρή. Η έφηβη είχε λάβει κλήση από έναν άγνωστο άνδρα εκείνο το πρωί της Κυριακής, και αργότερα είπε στη μητέρα της ότι θα πήγαινε σε ένα εμπορικό κέντρο μαζί με φίλους, σύμφωνα με την Τόεμς.



Όταν η Ντόουν δεν επέστρεψε στο σπίτι εκείνο το βράδυ, φίλοι και οικογένεια κατευθύνθηκαν στην πανεπιστημιούπολη αναζητώντας τη, ανέφερε τότε η εφημερίδα Honolulu Star-Bulletin. Δεν ήταν ξεκάθαρο εάν η έφηβη – που περιγράφεται από τους συμμαθητές του ως ήσυχη και ντροπαλή – έφτασε ποτέ στο εμπορικό κέντρο. Η Ντόουν δηλώθηκε εξαφανισμένη ώρες πριν βρεθεί η σορός της έξω από μια τάξη.



Τις ημέρες μετά τη δολοφονία της Ντόουν, είπε η Τόεμς, οι ντετέκτιβ πήραν συνεντεύξεις από τους φίλους, την οικογένεια και τους γνωστούς της. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα σκίτσα ενός άνδρα και ενός αυτοκινήτου που δύο μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν κοντά στο κτίριο αγγλικής φιλολογίας του σχολείου το βράδυ πριν βρεθεί νεκρή.



Ο Κάστρο και ο αδερφός του ήταν μεταξύ των συμμαθητών της κοπέλας από τους οποίους οι ντετέκτιβ πήραν συνέντευξη κατά τα αρχικά στάδια της έρευνας, είπε η υπαστυνόμος.



Ο Κάστρο είπε τότε στην αστυνομία ότι είχε γνωρίσει τη Ντόουν σε ένα σχολικό χορό το 1976, τη χρονιά που αποφοίτησε. Είπε ότι την είδε για τελευταία φορά σε ένα καρναβάλι τον επόμενο χρόνο, όταν μίλησαν για περίπου 15 λεπτά, και της είπε ότι υπηρετούσε στον αμερικανικό στρατό σύμφωνα με την Τόεμς.



«Παρά την εξέταση πολλών στοιχείων και τη συνέντευξη πολλών ατόμων, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν έναν ύποπτο», είπε.

Η υπαστυνόμος Ντίνα Τόεμς

Η υπόθεση «πάγωσε» για δεκαετίες

Χρειάστηκε να περάσουν 42 χρόνια, το 2019, όταν ντετέκτιβ της αρχειοθετημένης υπόθεσης – με τη βοήθεια σύγχρονων τεστ DNA – άρχισαν να σημειώνουν πρόοδο στην έρευνα με την ανάλυση των στοιχείων από το σορτς και τα εσώρουχα της Ντόουν.



Οι ερευνητές το 2020 μπόρεσαν να ανακτήσουν μέρος του DNA ενός άγνωστου άρρενος από το δείγμα που ελήφθη από το σορτς, σύμφωνα με τον υπολοχαγό.



Το 2023, οι ερευνητές έλαβαν πληροφορίες ότι ο Κάστρο ή ο αδερφός του θα μπορούσαν να είναι «πιθανοί ύποπτοι» στην υπόθεση, ανέφερε η Τόεμς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Οι ντετέκτιβ έμαθαν πού ζούσαν τα αδέρφια και ταξίδεψαν στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ για να λάβουν δείγματα DNA από παιδιά των Κάστρο.



Η προσοχή στράφηκε στον Γκίντεον Κάστρο, όταν ένα προφίλ DNA που ελήφθη από ένα από τα παιδιά του αδελφού του έδειξε ότι δεν έχει σχέση.



Το δείγμα που ελήφθη από τον γιο του Γκίντεον Κάστρο έδειξε ότι ο πατέρας του ταίριαζε με το DNA που βρέθηκε στο σορτς της Ντόουν, σύμφωνα με την υπαστυνόμο.



Νωρίτερα αυτό το μήνα, ντετέκτιβ πήγαν στη Γιούτα και έλαβαν δείγμα DNA από τον Γκίντεον Κάστρο – το οποίο οι δοκιμές έδειξαν ότι ταίριαζε με το προφίλ DNA που λήφθηκε από το σορτς. Συνελήφθη στις 7:40 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα) σε οίκο ευγηρίας στη Γιούτα.



Η Τσούν Όκλαντ, είπε ότι έμαθε για τη σύλληψη του Κάστρο από το προσωπικό και τα μέλη του οίκου ευγηρίας όπου εργάζεται. Εξέφρασε τη θλίψη της που η Ντόουν δεν είχε την ευκαιρία να είναι μια σοφή και περιποιητική kupuna (γιαγιά) στις νεότερες γενιές.



«Απλώς να νοιάζεται ο ένας για τον άλλον. Αυτό θα πρέπει να μας καθοδηγεί στη ζωή μας και στο πώς τη ζούμε», παρατήρησε η Όκλαντ, καθώς βοηθούσε έναν ηλικιωμένο να προετοιμαστεί για ένα ραντεβού. «Δεν ξέρω την οικογένεια (της Ντόουν), αλλά ελπίζω να ανακουφίστηκαν που δόθηκε ένα τέλος».



Πηγή: skai.gr

