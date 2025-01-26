Γερμανία: ηχηρά μηνύματα κατά της Ακροδεξιάς

Ανταπόκριση

Ο γερμανικός προεκλογικός αγώνας εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση του, ενώ ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Το Σάββατο, σε όλη τη Γερμανία, χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους υψώνοντας «δημοκρατικό τείχος» κατά της ανόδου της ακροδεξιάς στη χώρα: πάνω από 35.000 στο Βερολίνο, σχεδόν 40.000 στην Κολωνία, πολλές χιλιάδες σε άλλες γερμανικές πόλεις.



Ακόμη και στο Ασάφενμπουργκ, το οποίο τις προηγούμενες μέρες έγινε τόπος ενός ακόμη αποτρόπαιου εγκλήματος: της δολοφονίας δύο ανθρώπων, μεταξύ αυτών ενός δίχρονου αγοριού, από 28χρονο Αφγανό.



Με συνθήματα όπως «Όχι στον φασισμό» αλλά και «Φωναχτά για τη Δημοκρατία» το μήνυμα ήταν σαφές: ότι δεν υπάρχει πια κανένα περιθώριο εφησυχασμού στη γερμανική κοινωνία για την ραγδαία άνοδο των ακροδεξιών πολιτικών τάσεων.

Νέα δημοσκόπηση: Στο 21% η AfD

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση για λογαριασμό της Bild am Sonntag, πρώτοι παραμένουν οι Χριστιανοδημοκράτες με 30%, όμως η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, στη δεύτερη θέση επίσης σταθερά, εμφανίζεται ενισχυμένη στο 21%.



Οι Σοσιαλδημοκράτες έπονται με 16%, οι Πράσινοι με 12%ενώ η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ κινείται στο 7%. Φιλελεύθεροι και Αριστερά κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%, που απαιτείται για είσοδο ενός κόμματος στη γερμανική βουλή.

Συνέδριο AfD: «Μake Germany Great Again»

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί η πρώτη μεγάλη προεκλογική εκδήλωση της Eναλλακτικής για τη Γερμανία στην πόλη Χάλε, με 4.500 συνέδρους-οπαδούς της Αλίς Βάιντελ εντός του συνεδριακού κέντρου και 10.000 διαδηλωτές κατά της ακροδεξιάς εκτός και -ακόμη μια- επεισοδιακή παρέμβαση του Ίλον Μασκ, που εξελίσσεται σε «μέντορα» της Εναλλακτικής για τη Γερμανία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.



Οι ακόλουθοι του Ίλον Μασκ πλέον στη Γερμανία, πολλοί εκ των οποίων οπαδοί της AfD, φαίνονται να συντάσσονται με πολλές από τις αμφιλεγόνενες ιδέες του και σίγουρα παραφράζουν το βασικό σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ προσαρμοσμένο στη Γερμανία: «Μake Germany Great Again».



Στην διαδικτυακή του παρέμβαση ο Ίλον Μασκ εξέφρασε εκ νέου την απόλυτη στήριξή του στην Βάιντελ και την Εναλλακτική για τη Γερμανία. «Το μέλλον του πολιτισμού εξαρτάται από αυτές τις εκλογές» δήλωσε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας το νέο «μότο» του: «Μόνο η AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.