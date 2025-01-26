Ο ισραηλινός στρατός άνοιξε σήμερα πυρ εναντίον κατοίκων του νότιου Λιβάνου που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα χωριά τους κατά εκατοντάδες, σκοτώνοντας 22 ανθρώπους και τραυματίζοντας 124 σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «οι επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον πολιτών που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στα χωριά τους που ήταν ακόμη υπό κατοχή, άφησαν πίσω τους 15 νεκρούς, ανάμεσά τους έναν στρατιώτη του λιβανικού στρατού και δύο γυναίκες, καθώς και δεκάδες τραυματίες». Το υπουργείο είχε αναφέρει 11 θανάτους και 83 τραυματίες σε προηγούμενο απολογισμό.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν σήμερα προειδοποιητικές βολές σε πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου μετά τον εντοπισμό απειλών που συνιστούσαν ύποπτοι οι οποίοι πλησίαζαν. Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο στρατός μετά τις πληροφορίες για νεκρούς από ισραηλινά πυρά τονίζοντας ότι πολλοί ύποπτοι, που φέρεται να συνιστούσαν άμεση απειλή για τα στρατεύματα, συνελήφθησαν και ανακρίνονται.

Η ανακοίνωση ωστόσο δεν διευκρινίζει σε ποιο μέρος του νότιου Λιβάνου ερρίφθησαν οι βολές ή αν υπάρχουν θύματα.

Το Ισραήλ έχει πει ότι σκοπεύει να διατηρήσει στρατεύματα στον νότο πέρα από τη σημερινή προθεσμία, την οποία προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ και σταμάτησε πέρυσι τον πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, και διέταξε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν μέχρι νεωτέρας.

Η συμφωνία προέβλεπε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρούσαν από τον νότιο Λίβανο καθώς όπλα και μαχητές της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ θα απομακρύνονταν από την περιοχή και ο λιβανέζικος στρατός θα αναπτυσσόταν εκεί, εντός μιας περιόδου 60 ημερών που έληξε σήμερα το πρωί.

Το Ισραήλ έχει πει ωστόσο πως το κράτος του Λιβάνου δεν έχει επιβάλει πλήρως τους όρους της συμφωνίας, ενώ ο υποστηριζόμενος από τις ΗΠΑ στρατός της χώρας κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι καθυστερεί την αποχώρησή του.

"Ακόμη δεν είναι κατάλληλες" οι συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των Λιβανέζων πολιτών στον νότιο Λίβανο, αναφέρεται σε σημερινή κοινή ανακοίνωση του ανώτατου αξιωματούχου των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο και του επικεφαλής της ειρηνευτικής αποστολής του Οργανισμού στη χώρα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η προθεσμία που προέβλεπε η συμφωνία δεν τηρήθηκε και καλούνται τόσο το Ισραήλ όσο και ο Λίβανος να δεσμευτούν εκ νέου.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της Χεζμπολάχ al Manar, που μετέδιδε από πολλά μέρη στον νότο, έδειξε πλάνα με κατοίκους να κινούνται προς τα χωριά τους αψηφώντας τις ισραηλινές διαταγές, με ορισμένους να κρατούν σημαίες και φωτογραφίες μαχητών της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Η Χεζμπολάχ, που υπέστη μεγάλα πλήγματα από το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου, έχει πει πως είναι ευθύνη του κράτους του Λιβάνου να διασφαλίσει την αποχώρηση του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη μη έγκαιρη αποχώρηση του Ισραήλ, παραβίαση της συμφωνίας.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε τη Παρασκευή πως χρειάζεται μια σύντομη, προσωρινή παράταση της κατάπαυσης του πυρός.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, που ήταν επικεφαλής του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ λιβανέζικου στρατού μέχρι την εκλογή του από το Κοινοβούλιο στις 9 Ιανουαρίου, κάλεσε τους κατοίκους του νότου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να έχουν εμπιστοσύνη στον λιβανέζικό στρατό.

Το Ισραήλ δεν έχει πει πόσο θα παραμείνουν οι δυνάμεις του στον νότο, όπου ο ισραηλινός στρατός λέει ότι κατάσχει όπλα και διαλύει υποδομές της Χεζμπολάχ.

Ο πόλεμος Χεζμπολάχ-Ισραήλ διεξαγόταν παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα και κορυφώθηκε με μια μεγάλη ισραηλινή επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ, που ξερίζωσε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στον Λίβανο και επέφερε πολύ ισχυρά πλήγματα στην οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

