Η Τουρκία συνέλαβε 15 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στα όρη Μπόλου και στοίχισε τη ζωή σε 78 ανθρώπους ενώ προκάλεσε τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Η τραγωδία προκάλεσε εκκλήσεις για λογοδοσία και μεταρρυθμίσεις και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες έχουν πει ότι το ξενοδοχείο Grand Kartal, στο Καρτάλκαγια της δυτικής Τουρκίας, δεν διέθετε βασικά μέτρα πυρασφάλειας.

Χθες ο πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η τουρκική δικαιοσύνη εργάζεται για να τιμωρήσει όλους τους υπεύθυνους για το περιστατικό.

Η διεύθυνση του ξενοδοχείου έχει εκδηλώσει πλήρη προθυμία να συνεργαστεί.

Σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας Anadolu μετέδωσε ότι ο ιδιοκτήτης, η διεύθυνση και 12 ακόμη άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνεχίζονται οι νομικές διαδικασίες για τον αντιδήμαρχο της επαρχίας Μπόλου και τον επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ έξι ακόμη άτομα αφέθηκαν ελεύθερα υπό συγκεκριμένους όρους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εστιατόριο του 12όροφου κτιρίου, το οποίο φιλοξενούσε 238 ενοίκους, περίπου στις 3:30 πμ τοπική ώρα της Τρίτης και ανάγκασε κάποιους πανικόβλητους ενοίκους να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν.

