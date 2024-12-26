Ρωσία - FSB: Αποτρέψαμε ουκρανικό σχέδιο για δολοφονίες υψηλόβαθμων αξιωματικών και των οικογενειών τους

Η FSB, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας της Ρωσίας (πρώην KGB) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απέτρεψε σχέδιο των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τη δολοφονία υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματικών και των οικογενειών τους στη Μόσχα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν για προετοιμασία της τρομοκρατικής επίθεσης κατά των υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών και των συγγενών τους, ανέφερε η FSB.

Η ανακοίνωση έρχεται στη σκιά της δολοφονίας του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ. Ο Κιρίλοφ, αρχηγός της δύναμης πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας της Ρωσίας, σκοτώθηκε από την ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών (SBU) στις 17 Δεκεμβρίου στη Μόσχα όταν εξερράγη βόμβα σε παγιδευμένο ηλεκτρικό πατίνι.

Πηγή: skai.gr

