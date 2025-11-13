Τουρκικό πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου AT-802 συνετρίβη στην Κροατία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο πιλότος. Το αεροσκάφος είχε χαθεί από τα ραντάρ το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ επέστρεφε στο αεροδρόμιο της Ριέκα στην Κροατία, από όπου είχε απογειωθεί με προορισμό το Ζάγκρεμπ, λόγω κακοκαιρίας.

Τα συντρίμμια του πυροσβεστικού αεροσκάφους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Τουρκίας εντοπίστηκαν κοντά στην πόλη Σένι της Κροατίας, ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών, Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ομάδα έρευνας και διάσωσης εντόπισε το αεροσκάφος στο σημείο της πτώσης και επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος έχει χάσει τη ζωή του.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του πιλότου μας και στο δασικό σώμα», ανέφερε ο Γιουμακλί σε δήλωσή του, σημειώνοντας ότι οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των αιτίων της συντριβής.

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır.



Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.



Orman… https://t.co/zf6O1gErIW — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 13, 2025

Το πυροσβεστικό αεροσκάφος AT-802, μαζί με άλλο ένα ίδιου τύπου, που ανήκουν στη Γενική Διεύθυνση Δασών (OGM) είχαν απογειωθεί την Τετάρτη από το Τσανάκαλε, με προορισμό το Ζάγκρεμπ της Κροατίας για προγραμματισμένη συντήρηση. Λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, διανυκτέρευσαν στο αεροδρόμιο της Ριέκα.

Την Πέμπτη, απογειώθηκαν εκ νέου στις 17:38 (ώρα Τουρκίας) με προορισμό το Ζάγκρεμπ. Όμως λόγω της κακοκαιρίας, τα πληρώματα αποφάσισαν να επιστρέψουν στη Ριέκα.

Κατά την επιστροφή, το ένα από τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ με το δεύτερο χάθηκε η επαφή στις 18:25, όταν διεκόπη η επικοινωνία μέσω ασυρμάτου.

Οι αρχές της Κροατίας, σε συντονισμό με τουρκικές υπηρεσίες, εντόπισαν αργότερα τα συντρίμμια και επιβεβαίωσαν ότι ο πιλότος είναι νεκρός.

