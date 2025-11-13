Ένα ρολόι επιβάτη του Τιτανικού αναμένεται να πωληθεί έναντι 1 εκατ. λιρών

Ένα χρυσό ρολόι τσέπης, που ανακτήθηκε από το σώμα ενός από τους πλουσιότερους επιβάτες του Τιτανικού, αναμένεται να πουληθεί σε δημοπρασία έναντι 1 εκατομμυρίου λιρών.

Ο Ίσιντορ Στράους (Isidor Straus) και η σύζυγός του Ίντα (Ida) ήταν ανάμεσα στους 1.500 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο, που ταξίδευε από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη, βυθίστηκε μετά τη σύγκρουση με παγόβουνο, στις 14 Απριλίου 1912.

Το σώμα του Στράους ανασύρθηκε από τον Ατλαντικό λίγες ημέρες μετά το ναυάγιο. Ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκε ένα ρολόι τσέπης 18 καρατίων της ελβετικής φίρμας Jules Jurgensen, το οποίο θα βγει σε δημοπρασία στις 22 Νοεμβρίου.

Ο δημοπράτης Άντριου Όλντριτζ από τον οίκο Henry Aldridge & Son στο Γουίλτσαϊρ δήλωσε στο BBC Radio Wiltshire:

«Μέσα από το ρολόι αφηγούμαστε ξανά την ιστορία του Ίσιντορ. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό κομμάτι ιστορικού ενθυμήματος. Ήταν ένα πολύ γνωστό ζευγάρι της Νέας Υόρκης. Όλοι τους θυμούνται από το τέλος της ταινίας Titanic του Τζέιμς Κάμερον, το ηλικιωμένο ζευγάρι που αγκαλιάζεται καθώς το πλοίο βυθίζεται είναι ο Ίσιντορ και η Ίντα».

Τη νύχτα του ναυαγίου, πιστεύεται ότι η αφοσιωμένη σύζυγός του αρνήθηκε μια θέση σε σωσίβια λέμβο, λέγοντας πως δεν ήθελε να αφήσει τον άντρα της και προτιμούσε να πεθάνει στο πλευρό του. Το σώμα της ποτέ δεν βρέθηκε.

Το ρολόι σταμάτησε στις 02:20, τη στιγμή που ο Τιτανικός εξαφανίστηκε κάτω από τα κύματα. Πιστεύεται ότι ήταν δώρο της Ίντα προς τον Ίσιντορ το 1888 και φέρει τα αρχικά του χαραγμένα. Το ρολόι επιστράφηκε στην οικογένειά του και πέρασε από γενιά σε γενιά, μέχρι που ο δισέγγονός του, Κένεθ Χόλιστερ Στράους, φρόντισε για την αποκατάσταση και επισκευή του μηχανισμού.

Το ρολόι θα δημοπρατηθεί μαζί με μια σπάνια επιστολή που έγραψε η Ίντα πάνω στο πλοίο, περιγράφοντας την πολυτέλειά του: «Τι πλοίο! Τόσο τεράστιο και τόσο υπέροχα εξοπλισμένο. Τα δωμάτιά μας είναι διακοσμημένα με την καλύτερη γεύση και την ύψιστη πολυτέλεια», έγραφε.

Η επιστολή φέρει σφραγίδα “TransAtlantic 7”, γεγονός που δείχνει ότι ταχυδρομήθηκε μέσα στο ταχυδρομείο του Τιτανικού, πριν αφαιρεθεί με την υπόλοιπη αλληλογραφία στο Queenstown της Ιρλανδίας (σημερινό Cobh).

Και τα δύο αντικείμενα θα προσφερθούν από τον οίκο Henry Aldridge & Son στο Γουίλτσαϊρ, με την επιστολή να εκτιμάται στις 150.000 λίρες.

Το ρολόι αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο ακριβά ενθυμήματα του Τιτανικού που έχουν πουληθεί ποτέ.

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε ότι η είδηση της πώλησης έχει ήδη προκαλέσει τεράστιο διεθνές ενδιαφέρον. «Ήταν η απόλυτη ιστορία αγάπης», δήλωσε εκπρόσωπος του οίκου.

«Ο Ίσιντορ ενσάρκωσε το Αμερικανικό Όνειρο, από φτωχός μετανάστης έγινε ένας από τους ισχυρότερους άντρες της Νέας Υόρκης, ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος Macy’s. Καθώς το πλοίο βυθιζόταν, παρά το ότι της προσφέρθηκε θέση σε σωσίβια λέμβο, η Ίντα αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον άντρα της και του είπε:

“Ίσιντορ, ήμασταν μαζί όλα αυτά τα χρόνια, όπου πας εσύ, πάω κι εγώ.”»

