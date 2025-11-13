Ισπανία: Η αστυνομία εξάρθρωσε διεθνές κύκλωμα εμπορίας παιδιών

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος εμπορίας παιδιών, το οποίο φέρεται να προωθούσε ανήλικα θύματα από τα Κανάρια Νησιά προς τη Γαλλία.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης σε Μαδρίτη, Λανθαρότε και Γκραν Κανάρια, συνελήφθησαν έντεκα άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερις από τους συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν οργανωμένο έγκλημα, πλαστογράφηση εγγράφων και παιδική πορνογραφία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά την εξαφάνιση 14 ανηλίκων από κρατικές δομές των Καναρίων Νήσων, από τον χειμώνα του 2024 έως την άνοιξη του 2025.

Όπως ενημερώνει η ισπανική αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν διαδρομές και επαφές σε Μαρόκο, Ακτή Ελεφαντοστού και Ισπανία, προκειμένου να μετακινήσουν τα παιδιά και να τους εξασφαλίσουν πλαστά έγγραφα για τη μεταφορά τους στη Γαλλία.

Κατά τις έρευνες σε δύο κατοικίες στο νησί Λανθαρότε, κατασχέθηκαν προσωπικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές και χρηματικά ποσά.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό επιπλέον θυμάτων ή διασυνδέσεων του κυκλώματος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

