Ισραήλ: Νέα προειδοποίηση εκκένωσης πριν από πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα

«Οι IDF θα πλήξουν σύντομα το κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς μέσα ή κοντά σε αυτό», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός

Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους που διαμένουν κοντά σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, ενόψει επικείμενης αεροπορικής επιδρομής.

Χθες, ο εκπρόσωπος του στρατού στα αραβικά, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράε, είχε καλέσει όσους βρίσκονται κοντά στο κτίριο αλ-Ρούγια να απομακρυνθούν πριν από το χτύπημα.

«Οι IDF θα πλήξουν σύντομα το κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς μέσα ή κοντά σε αυτό», ανέφερε σε νέα προειδοποίηση ο Αντράε.

Στους αμάχους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν προς τη “ζώνη ανθρωπιστικής προστασίας” που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ εκκένωση Γάζα
