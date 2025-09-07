Ισραήλ: Νέα προειδοποίηση εκκένωσης πριν από πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης για τους Παλαιστίνιους που διαμένουν κοντά σε πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, ενόψει επικείμενης αεροπορικής επιδρομής.

Χθες, ο εκπρόσωπος του στρατού στα αραβικά, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράε, είχε καλέσει όσους βρίσκονται κοντά στο κτίριο αλ-Ρούγια να απομακρυνθούν πριν από το χτύπημα.

«Οι IDF θα πλήξουν σύντομα το κτίριο λόγω της παρουσίας τρομοκρατικής υποδομής της Χαμάς μέσα ή κοντά σε αυτό», ανέφερε σε νέα προειδοποίηση ο Αντράε.

Στους αμάχους δόθηκε εντολή να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας και να κατευθυνθούν προς τη “ζώνη ανθρωπιστικής προστασίας” που έχει ορίσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της Λωρίδας.



#عاجل ‼️ إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية



⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو… https://t.co/ePXLvF8rRC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 7, 2025

Πηγή: skai.gr

