Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση από την αρχή της εισβολής, εκτοξεύοντας περισσότερα από 800 drones και δεκάδες πυραύλους σε στόχους σε όλη την Ουκρανία. Για πρώτη φορά χτυπήθηκε το κτίριο του υπουργικού συμβουλίου στο κέντρο του Κιέβου, εξέλιξη που ο Ουκρανός υφυπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε «σοβαρή κλιμάκωση». Ζημιές υπέστησαν και δύο πολυκατοικίες.

Με ανάρτησή της η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από το εσωτερικό της έδρας της κυβέρνησης μετά τη ρωσική επίθεση, σημειώνοντας: «Έτσι μοιάζει πλέον η έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης μετά τη σημερινή ρωσική επίθεση. Όλη μας η ομάδα εργάζεται καθημερινά σε αυτό το κτίριο. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε. Η ρωσική βαρβαρότητα δεν θα σταματήσει το έργο της κυβέρνησης της Ουκρανίας».

This is how the headquarters of Ukraine’s government now looks after this morning's Russian attack. Our whole team works in this building daily. Fortunately, no one was injured. Russian barbarism will not halt the work of Ukraine’s government.



The walls will be repaired, they… pic.twitter.com/Zc8aXkAtK1 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνομίλησε την Κυριακή με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες μετά τη μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση.

Η επίθεση με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 44, σύμφωνα με τον Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι με τον Γάλλο ομόλογό του συζήτησαν μέτρα ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας, καθώς και για συντονισμένες διπλωματικές ενέργειες και τα επόμενα βήματα με τους διεθνείς εταίρους για την κατάλληλη απάντηση στη ρωσική κλιμάκωση. «Μαζί με τη Γαλλία, προετοιμάζουμε νέα μέτρα για να ενισχύσουμε την άμυνά μας», σημείωσε.

This morning, rescue teams are working across Ukraine after an overnight barrage of Russian missiles and drones struck Kyiv, Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk, and Odesa.



Residential buildings, government offices, and civilian infrastructure were deliberately targeted. At least two… pic.twitter.com/gnFHqYwwsG — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 7, 2025

Την ίδια στιγμή, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα συνομίλησε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι το πλήγμα στο κτίριο του υπουργικού συμβουλίου συνιστά «σοβαρή κλιμάκωση» από τη ρωσική πλευρά.

Η Ουκρανία και η πρωτεύουσά της δέχθηκαν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα επίθεση με drones και πυραύλους, καθώς η Μόσχα δείχνει ελάχιστη διάθεση να τερματίσει τον πόλεμο που διαρκεί 3,5 χρόνια, ενώ αντίθετα οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται ότι προετοιμάζει νέα επίθεση, απορρίπτοντας τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δυνάμεις του Κρεμλίνου έπληξαν για πρώτη φορά το κυβερνητικό συγκρότημα στο Κίεβο.

Καπνός υψωνόταν από το τεράστιο κτίριο του Υπουργικού Συμβουλίου στο κέντρο του Κιέβου. Το κτίριο υπέστη ζημιές στη στέγη και στους επάνω ορόφους, ενώ τα συνεργεία έσβησαν τη φωτιά, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Dans la nuit du 6 au 7 septembre, Kiev, la capitale ukrainienne, a subi la plus importante attaque aérienne depuis le début du conflit : drones et missiles ont visé le siège du gouvernement ainsi que des zones résidentielles. #JT13H pic.twitter.com/nLZPaF5J9n — franceinfo (@franceinfo) September 7, 2025

Συνολικά, οι δυνάμεις του Κρεμλίνου εκτόξευσαν πάνω από 800 drones και 13 πυραύλους, μεταξύ των οποίων τέσσερις βαλλιστικούς, σε όλη την Ουκρανία με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι στο Κίεβο. Ορισμένα drones φαίνεται να πέρασαν από τη Λευκορωσία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι δυνάμεις του έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την αμυντική βιομηχανία και την παραγωγή drones της Ουκρανίας, αεροπορικές βάσεις, μια βιομηχανική μονάδα στα δυτικά προάστια του Κιέβου και μια βάση εφοδιασμού στο νότο. Το υπουργείο υποστήριξε ότι όλοι οι προκαθορισμένοι στόχοι καταστράφηκαν και ότι δεν επλήγησαν άλλα σημεία στο Κίεβο. Δεν έκανε καμία αναφορά στις ζημιές στο κυβερνητικό κτίριο και σε κατοικίες.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πολυκατοικία σε συνοικία του Κιέβου υπέστη σοβαρές ζημιές, με αρκετούς ορόφους να έχουν καταστραφεί μερικώς, σύμφωνα με τις αρχές. Πολλά ακόμη κτίρια, αυτοκίνητα και εγκαταστάσεις πολιτών τυλίχθηκαν στις φλόγες, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο Telegram. Μεταξύ των νεκρών στο Κίεβο ήταν και ένα παιδί ενός έτους, όπως είπε. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα.

Breaking🚨 Russia launched its biggest aerial assault overnight into Sunday in Kiev. Deploying over 800 drones, four ballistic missiles, and 9 cruise missiles striking a government building in Kiev. An infant was among the three killed. Zelensky condemned the attack and stated… pic.twitter.com/ujLRAVifLF — SonnyBoy🇺🇸 (@gotrice2024) September 7, 2025

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης οι κεντρικές πόλεις Κρίβι Ριχ, Κρεμεντσούκ και Ντνίπρο, καθώς και η πόλη της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα, στην οποία επλήγησαν υποδομές πολιτών. Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι υπήρξαν τραυματισμοί.

Εντείνεται η ρωσική επιθετικότητα

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, την ώρα που επιχειρεί να προωθήσει και τη χερσαία επίθεσή της στην ανατολική χώρα. Ο Ιούλιος ήταν από τους πιο θανατηφόρους μήνες για αμάχους από τον Μάιο του 2022, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Στις 28 Αυγούστου, αεροπορικός βομβαρδισμός εναντίον του Κιέβου προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν όλο και μεγαλύτερη ανησυχία ότι η Ρωσία ετοιμάζει νέα επίθεση στην Ουκρανία. Σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας στην Τουλόν, στα τέλη Αυγούστου, Γερμανοί και Γάλλοι αξιωματούχοι συζήτησαν για τις συγκεντρώσεις ρωσικών στρατευμάτων έξω από το Ποκρόβσκ, προπύργιο που ελέγχει η Ουκρανία στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Παρά την πρόσφατη πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, με αποκορύφωμα τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, η Μόσχα δείχνει μικρή διάθεση για κατάπαυση του πυρός. Ο Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος για συνομιλίες, «ας έρθει στη Μόσχα».

Ο Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο ABC News την Παρασκευή, απάντησε ότι αν ο Πούτιν θέλει, μπορεί να ταξιδέψει στο Κίεβο. «Δεν μπορώ να πάω στη Μόσχα όταν η χώρα μου δέχεται πυραύλους, όταν δέχεται επίθεση κάθε μέρα. Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη», τόνισε.

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απέκρουσε 69 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στοχεύει ενεργειακές υποδομές. Συντρίμμια από drone έπεσαν στο ανεξάρτητο διυλιστήριο πετρελαίου Ιλσκι στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ με ετήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 6,6 εκατ. τόνων, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Ξεχωριστά, ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των δυνάμεων μη επανδρωμένων συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε ότι επλήγη σταθμός διανομής πετρελαιαγωγού κοντά στο Ναϊτοπόβιτσι, στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η εγκατάσταση, όπως είπε, βοηθά στη μεταφορά προϊόντων πετρελαίου από τη Λευκορωσία στη Ρωσία. Ο ισχυρισμός αυτός δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

