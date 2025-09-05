Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, αναγνώρισε την επιβράδυνση στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι οι αναθεωρήσεις των στοιχείων απασχόλησης ήταν «τεράστιες» και ότι απαιτείται καλύτερη προσαρμογή των δεδομένων, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του για τη μελλοντική πορεία της αγοράς εργασίας.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δημοσίευσε σήμερα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, με τις ΗΠΑ να προσθέτουν μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, πολύ κάτω από τις προσδοκίες των οικονομολόγων για 75.000. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση απασχόλησης μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απολύση την επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας, Έρικα ΜακΕντάρφερ, λόγω κατηγοριών για παραποίηση δεδομένων.

Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει την αισιοδοξία της κυβέρνησης για τη μελλοντική πορεία των στοιχείων απασχόλησης, παρά τα αδύναμα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τον Αύγουστο. Ο ίδιος μάλιστα δήλωσε πως αναμένει τα στοιχεία του Αυγούστου θα αναθεωρηθούν ανοδικά.

Ο Χάσετ υπογράμμισε επίσης ότι «ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός και η οικονομική ανάπτυξη είναι σταθερή», σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τις ανησυχίες ότι η πολιτική δασμών του Τραμπ πλήττει την αμερικανική οικονομία και την αγορά εργασίας, προσθέτοντας παράλληλα ότι η έρευνα για τους δασμούς βάσει του άρθρου 232 «προχωρά κανονικά».

Οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση για την έρευνα βάσει του άρθρου 232 ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξέφρασε «απογοήτευση» για το γεγονός ότι η Ινδία «συνεχίζει να χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία».

Αναφερόμενος στα στοιχεία για την απασχόληση, ο Χάσετ είπε ότι χρειάζεται «καλύτερη δουλειά στις προσαρμογές των δεδομένων», καθώς οι αναθεωρήσεις ήταν «τεράστιες», και τόνισε πως υπάρχει «σύνδεση μεταξύ αγοράς εργασίας και δράσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «ντόπιοι εργαζόμενοι αντικαθιστούν παράνομους μετανάστες» στην αγορά εργασίας.

Σχετικά με τη Fed, ο Χάσετ σημείωσε ότι «θέλουμε να εξετάσουμε τις κινήσεις που θα κάνει» και εκτίμησε πως θα συζητήσει το ενδεχόμενο «μεγαλύτερης μείωσης».



