Ο πρίγκιπας Χισαχίτο της Ιαπωνίας έγινε το Σάββατο 19 ετών και η ενηλικίωση του - εφαρμόζοντας και το παραδοσιακό τελετουργικό - έφερε ανακούφιση στην αυτοκρατορική οικογένεια.

Ο νεαρός πρίγκιπας είναι ο πρώτος γαλαζοαίματος που ενηλικιώνεται εδώ και 40 χρόνια. Ο Χισαχίτο είναι δεύτερος στη σειρά για τον Θρόνο του Χρυσάνθεμου και είναι πιθανό να γίνει αυτοκράτορας κάποια μέρα.

Μετά από αυτόν, ωστόσο, δεν έχει απομείνει κανείς, αφήνοντας την αυτοκρατορική οικογένεια με ένα δίλημμα για το αν θα πρέπει να αναιρέσει μια απόφαση του 19ου αιώνα, που απαγορεύει στις γυναίκες να κληρονομήσουν το θρόνο.

Γιατί μπορεί να είναι ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ιαπωνίας

Ο Χισαχίτο γεννήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2006 και είναι ο μοναχογιός του πρίγκιπα διαδόχου Ακισίνο, διαδόχου του θρόνου, και της συζύγου του, πριγκίπισσας Κίκο.

Ο Χισαχίτο είναι ανιψιός του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και ο πατέρας, Ακισίνο, ο μικρότερος αδελφός του αυτοκράτορα, ήταν ο τελευταίος άνδρας που ενηλικιώθηκε στην αυτοκρατορική οικογένεια, το 1985.

Η εξαιρετικά δημοφιλής πριγκίπισσα Άικο, η μοναχοκόρη του αυτοκράτορα Ναρουχίτο και της αυτοκράτειρας Μασάκο, δεν μπορεί να είναι η διάδοχος του πατέρα της, παρόλο που υποστηρίζεται από μεγάλο μέρος του κοινού ως μελλοντική μονάρχης.

Ο Χισαχίτο είναι ο νεότερος από την 16μελή ενήλικη αυτοκρατορική οικογένεια. Αυτός και ο πατέρας του είναι οι μόνοι δύο άνδρες κληρονόμοι που είναι νεότεροι από τον Ναρουχίτο.

Ο πρίγκιπας Χιτάτσι, ο μικρότερος αδελφός του πρώην αυτοκράτορα Ακιχίτο, είναι τρίτος στη σειρά διαδοχής του θρόνου, αλλά είναι ήδη 89 ετών.

Η έλλειψη ανδρών διαδόχων αποτελεί σοβαρή ανησυχία για τη μοναρχία, η οποία, σύμφωνα με τους ιστορικούς, διαρκεί εδώ και 1.500 χρόνια.

Αν και ο αυτοκράτορας στην Ιαπωνία έχει τιμητικό ρόλο και όχι ουσιαστικό, εντούτοις, τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τον λαό, επειδή η μοναρχία θεωρείται μέρος της ιαπωνικής παράδοσης.

Ο 19χρονος Χισαχίτο έχει δύο μεγαλύτερες αδερφές, τη δημοφιλή πριγκίπισσα Κάκο και την πρώην πριγκίπισσα Μάκο, της οποίας ο γάμος με έναν κοινό θνητό την ανάγκασε να εγκαταλείψει τη βασιλική της ιδιότητα.

Πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο Tsukuba κοντά στο Τόκιο, ο νεαρός πρίγκιπας σπουδάζει βιολογία και του αρέσει να παίζει μπάντμιντον.

Είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένος στις… λιβελούλες και έχει συν-συγγράψει μια ακαδημαϊκή εργασία σχετικά με μια έρευνα για τα έντομα στο κτήμα του Akasaka στο Τόκιο.

Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου τον Μάρτιο, ο πρίγκιπας δήλωσε ότι ελπίζει να επικεντρώσει τις σπουδές του στις λιβελούλες και άλλα έντομα, συμπεριλαμβανομένων τρόπων προστασίας των πληθυσμών των εντόμων σε αστικές περιοχές.



