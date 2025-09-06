Νέες δηλώσεις Τραμπ για την προεδρία της Fed: Τέσσερις οι υποψήφιοι - Χάσετ και Μπέσεντ στη λίστα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η λίστα για τον υποψήφιο που θα διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ ως πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) έχει μειωθεί σε τέσσερα άτομα και περιλαμβάνει τον Κέβιν Χάσετ, διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, και τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει επίσης τον πρώην διευθυντή της Fed, Κέβιν Γουόρς, και τον νυν διευθυντή της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ.

Ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να διορίσει ως πρόεδρο της Fed κάποιον που θα είναι πιο ευθυγραμμισμένος με την προσπάθειά του για γρήγορες μειώσεις των επιτοκίων, κατηγορώντας τον Πάουελ ότι είναι «πολύ αργά» για να αναλάβει δράση σχετικά με το κόστος δανεισμού και ότι πλήττει τους αγοραστές κατοικιών με τα υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων.

Η επιλογή της προεδρίας της Fed θα έχει υψηλά διακυβεύματα για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις αλλαγές στην ηγεσία της Fed για ενδείξεις σχετικά με την κατεύθυνση των επιτοκίων, την πολιτική για τον πληθωρισμό και την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, σχολιάζει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

