Ο Μπρους Σπρίνγκστιν πρόσφερε ανοιχτά χθες, Πέμπτη, τη στήριξή του προς την υποψήφια των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, την Κάμαλα Χάρις, η τελευταία διασημότητα στη χώρα που προσφέρει στήριξη στη σημερινή αντιπρόεδρο έναντι του αντιπάλου της, υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χάρις έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη ορισμένων από τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ--από την θρυλική ηθοποιό Μέριλ Στριπ και τον κωμικό Κρις Ροκ μέχρι την πρώην τηλεπαρουσιάστρια Οπρα Ουίνφρι και το αστέρι της ποπ, την Τέιλορ Σουίφτ.

"Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πιο επικίνδυνος υποψήφιος πρόεδρος που έχει δει στη ζωή μου", έγραψε στο Instagram ο αστέρας της ροκ.

"Από την άλλη, η Κάμαλα Χάρις και ο Τιμ Γουόλς είναι ταγμένοι σε ένα όραμα γι' αυτή τη χώρα το οποίο σέβεται και περιλαμβάνει τους πάντες, ανεξαρτήτως τάξης, θρησκείας, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή σεξουαλικής ταυτότητας", έγραψε ο Σπρίνγκστιν αναφερόμενος και στον υποψήφιο αντιπρόεδρο της Χάρις, τον κυβερνήτη της Μινεσότα.

"Και θέλουν οικονομική ανάπτυξη με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελούνται όλοι--όχι μόνο λίγοι-σαν εμένα-στην κορυφή", πρόσθεσε.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο καλλιτέχνης που κατάγεται από το Νιού Τζέρσι κι έχει το παρατσούκλι "Το Αφεντικό", "The Boss", έχει βραβευτεί με 20 Γκράμι και ένα Οσκαρ.

Το 1999 μπήκε στην "Αίθουσα της Δόξας του Ροκ εν Ρολ".

Ο 75χρονος μουσικός είναι επί μακρόν θερμός υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμματος και είχε κάνει εκστρατεία υπέρ του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ενώ είχε υποστηρίξει και την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον στις εκλογές του 2016.

Πολλοί ηθοποιοί, σκηνοθέτες και παραγωγοί του Χόλιγουντ έχουν πει ότι θεωρούν την Χάρις, που κατάγεται από την Καλιφόρνια, υποψήφια του τόπου τους στον αγώνα με αντίπαλο του Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα είναι αμφίρροπος.

Σε ορισμένους κύκλους των Δημοκρατικών υπάρχει ανησυχία ότι οι πολλοί διάσημοι υποστηρικτές μπορεί να προκαλέσουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Κάποιοι θεωρούσαν ότι η Χίλαρι Κλίντον, η οποία έχασε από τον Τραμπ στις εκλογές του 2016, είχε δημιουργήσει μια εικόνα ελιτίστικη με μια μεγάλη λίστα αστέρων να κάνουν εκστρατεία για εκείνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.