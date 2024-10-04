Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στην Daily Telegraph ο Μπόρις Τζόνσον ενόψει της κυκλοφορίας την ερχόμενη Πέμπτη του πολυαναμενόμενου βιβλίου του με τίτλο ‘Unleashed’, στο οποίο καταγράφει τα τελευταία ταραχώδη χρόνια στον πολιτικό βίο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αίσθηση προκαλεί το απόσπασμα στο βιβλίο του, στο οποίο παραπέμπει κατά τη συνέντευξη, σύμφωνα με το οποίο το 2017 η ασφάλεια του Foreign Office βρήκε έναν κοριό στην τουαλέτα λίγο μετά από επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στον τότε υπουργό Εξωτερικών Τζόνσον ο τότε και νυν πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Εκεί ο Μπίμπι φτιάχτηκε για λίγο και μπορεί να είναι ή να μην είναι σύμπτωση, αλλά μαθαίνω ότι αργότερα, όταν έκαναν έναν τακτικό έλεγχο για κοριούς, βρήκαν μια συσκευή παρακολούθησης στον καμπινέ».

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμά επίσης ότι πρόεδρος Πούτιν δε θα προέβαινε σε εισβολή στην Ουκρανία αν πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξηγεί ότι κατά την άποψή του το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του εκ νέου διεκδικητή της αμερικανικής προεδρίας θα έκανε τον Ρώσο ηγέτη να διστάσει.

Ο κ. Τζόνσον δηλώνει επίσης ότι θα υποστήριζε ένα δημοψήφισμα για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα θέμα που απασχολεί και την τρέχουσα κούρσα διαδοχής του Ρίσι Σούνακ στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος.

Λέει δε πως πλέον δεν είναι βέβαιος ότι η μείωση των κρουσμάτων του κορωνοϊού στη χώρα οφειλόταν στα lockdown, καθώς ίσως η μείωση αυτή να προέκυψε «από φυσική εξέλιξη των πραγμάτων». Παραμένει πάντως πεπεισμένος ότι τα απαγορευτικά κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας έσωσαν ζωές. Στο βιβλίο του γράφει πως στο μέλλον «πρέπει με κάθε κόστος να αποφύγουμε να το ξανακάνουμε (τα lockdown)».

Επίσης, δεν αποκλείει πλήρως την επιστροφή του στο μέλλον στη Βουλή των Κοινοτήτων ή ακόμα και στην πρωθυπουργία, αν και δίνει ελάχιστες πιθανότητες. «Η εκλιπούσα βασίλισσα έλεγε ‘κάνε πράγματα μόνο όταν αισθάνεσαι ότι είσαι χρήσιμος’. Νομίζω ότι οι πιθανότητές μου είναι περίπου ίδιες με το αποκεφαλιστώ από ένα φρίσμπι ή να μετενσαρκωθώ ως ελιά», είναι η φράση που χρησιμοποιεί, την οποία πάντως είχε χρησιμοποιήσει και πριν τελικά γίνει πρωθυπουργός.

Εκτιμά δε πως αν ο ίδιος ήταν αρχηγός των Συντηρητικών θα είχε κερδίσει τις εκλογές του Ιουλίου απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Επιρρίπτει την ευθύνη για την ήττα στον Ρίσι Σούνακ, διότι εγκατέλειψε το μανιφέστο του κόμματος από το 2019, όταν τις εκλογές είχε κερδίσει με διαφορά ο ίδιος ο Τζόνσον.

Τέλος, κατηγορεί την κυβέρνηση των Εργατικών ότι φέρνει σιγά-σιγά τη χώρα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για έλλειψη σχεδίου και αξιοπιστίας, για λάθος στην άρση των αδειών εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ και για «γελοία» κίνηση αναφορά με την εκχώρηση της κυριαρχίας των νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο. Κατά τη γνώμη του όλα αυτά εκπέμπουν εικόνα αδύναμης χώρας.

