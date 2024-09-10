Σοϊγκού: Ρωσία και Ιράν είναι κοντά στην υπογραφή νέας διμερούς συνθήκης

Η Ρωσία βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υπογραφή σύντομα μιας νέας διμερούς συνθήκης με το Ιράν, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο σημερινές δηλώσεις του κορυφαίου αξιωματούχου σε θέματα ασφαλείας Σεργκέι Σοϊγκού.

«Προσβλέπουμε στην επικείμενη σύναψη μιας νέας βασικής διακρατικής συνθήκης. Ολοκληρώνουμε τις εσωτερικές διαδικασίες που απαιτούνται για την προετοιμασία των εγγράφων προς υπογραφή από τους προέδρους», δήλωσε ο Σοϊγκού.

Η Ρωσία έχει καλλιεργήσει στενότερους δεσμούς με το Ιράν και άλλα εχθρικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κράτη, όπως η Βόρεια Κορέα, στα δυόμισι χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν και τις δύο χώρες ότι βοηθούν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας, κάτι που η Μόσχα αρνείται. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η Ρωσία παρέλαβε βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν και είναι πιθανό να τους χρησιμοποιήσει εντός των επόμενων εβδομάδων.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε σήμερα τις πληροφορίες ότι η Τεχεράνη προμήθευσε τη Μόσχα με παρόμοιους πυραύλους.

Η Ρωσία έχει δηλώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι σκοπεύει να υπογράψει μια σημαντική συνθήκη εταιρικής σχέσης με την Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά η δήλωση του Σοϊγκού ήταν η ισχυρότερη ένδειξη ότι μια τέτοια συμφωνία επίκειται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

