Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε χθες, Πέμπτη, σε κεκλεισμένων των θυρών δείπνο τους 220 σημαντικότερους κατόχους του κρυπτονομίσματός του, σε μία, σκανδαλώδη για τους Δημοκρατικούς, και όχι μόνο, συνεύρεση της εξουσίας και του χρήματος, που κραυγάζει σύγκρουση συμφερόντων.

Η πρωτοφανής αυτή βραδιά έγινε στο Trump National Golf Club, ένα από τα γκολφ κλαμπ της οικογένειας Τραμπ στους Καταρράκτες Ποτόμακ στην περιφέρεια της Ουάσινγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στα κρυπτονομίσματα, το bitcoin κλπ και θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα διαρκέσει!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social στο περιθώριο του δείπνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ανοικτά εχθρικός απέναντι στα ψηφιακά νομίσματα. Έκανε την στροφή κατά την διάρκεια της πρόσφατης προεκλογικής του εκστρατείας και ο τομέας των κρυπτονομισμάτων συνέβαλε στην επανεκλογή του χρηματοδοτώντας τον με 100 εκατομμύρια δολάρια.

Για να είναι κανείς καλεσμένος στο δείπνο θα έπρεπε να κατέχει στο διάστημα από τα μέσα του Απριλίου μέχρι τα μέσα του Μαΐου πάνω από 50.000 δολάρια σε $TRUMP, που δημιουργήθηκε λίγες ώρες πριν από την ανάληψη των προεδρικών καθηκόντων του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να γνωστοποιήσει τον κατάλογο των προσκεκλημένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στο AFP η εταιρεία αναλύσεων Inca Digital, πολλοί από τους προσκεκλημένους αγόρασαν τα $TRUMP τους μέσω πλατφορμών στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι Αμερικανοί χρήστες, πράγμα που αφήνει να εννοηθεί ότι πρόκειται για υπηκόους άλλων χωρών.

«Αν πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάτι κακό, τι έχετε να κρύψετε;», δήλωσε χθες κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με το σύνθημα «Δημοσιεύστε την λίστα των προσκεκλημένων» ο δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Μέρφι.

Το σύστημα στο οποίο στηρίζονται τα ψηφιακά νομίσματα, το blockchain, εγγυάται ανωνυμία, αντίθετα με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επιχειρηματίες όπως ο χρηματιστής Μπράις Πολ (Bryce Paul), ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Magic Eden Τζακ Λου (Jack Lu) ή ο προγραμματιστής Νικίτα Ανούφριεφ (Nikita Anufriev) γνωστοποίησαν στο Χ την παρουσία τους στο δείπνο του Τραμπ.

Οι 25 σημαντικότεροι κάτοχοι $TRUMP έχουν, εκτός του δείπνου, το προνόμιο μίας προσωπικής ακρόασης με τον αρχηγό του αμερικανικού κράτους και επίσκεψης στον Λευκό Οίκο.

Το $TRUMP έχει χαρακτηριστεί «meme coin», μια αξία με καθαρά κερδοσκοπικούς σκοπούς που δεν έχει καμία συναλλακτική χρησιμότητα και κανέναν επενδυτικό σκοπό.

Οι δημιουργοί του το παρουσιάζουν ως «έκφραση υποστήριξης και δέσμευσης απέναντι σε ιδέες και πεποιθήσεις» που ανήκουν στον Τραμπ!

Μεγάλος μέρος του κύκλου των κρυπτονομισμάτων δεν υποδέχθηκε ευνοϊκά την κυκλοφορία του $TRUMP θεωρώντας ότι συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για να αμαυρώσει την εικόνα της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το Chainalysis, οι δημιουργοί του $TRUMP έχουν βάλει στην τσέπη περί τα 320 εκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες μετά την κυκλοφορία του.

Σχεδιάζουν να εκδώσουν στα τρία χρόνια 800 εκατομμύρια επιπλέον αντίτυπα, αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων με σημερινές τιμές.

«Βάζει σε πώληση την επιρροή του και την πρόσβαση στην αμερικανική κυβέρνηση», καταγγέλλει ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζεφ Μάρκλι. «Είναι η ενσάρκωση της διαφθοράς».

Ομάδα δημοκρατικών βουλευτών προσπάθησε να αντιταχθεί στην ψηφοφορία στο Κονγκρέσο επί νόμου για τα «stablecoins» με το επιχείρημα ότι στο κείμενο του νόμου δεν υπήρχε απαγόρευση κατοχής τέτοιων νομισμάτων για τον αμερικανό πρόεδρο.

Μία start-up που εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο με την υποστήριξη της φατρίας των Τραμπ δημιούργησε στο τέλος του Μαρτίου το δικό της stablecoin, το USD1, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί από την κρατική επενδυτική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων MGX.

$TRUMP ή USD1, «ξένες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να αγοράσουν τα κρυπτονομίσματά του, πράγμα που θα σήμαινε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραβιάζει το Σύνταγμα χωρίς αυτό να το γνωρίζει το ευρύ κοινό», δήλωσε ο Νόα Μπουκμπάιντερ, πρόεδρος του παρατηρητηρίου κατά της διαφθοράς CREW.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ απαγορεύει θεωρητικά σε οποιονδήποτε αμερικανό αξιωματούχο να δεχθεί χρήματα που προέρχονται από ξένη κυβέρνηση χωρίς προηγούμενη συμφωνία του Κονγκρέσου.

«Είναι αδιανόητο να αφήνεται να εννοηθεί ότι ο πρόεδρος αποκομίζει κέρδη από το αξίωμά του», δήλωσε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ ισχυριζόμενη ότι ο αρχηγός του κράτους σέβεται «όλους τους νόμους που συνδέονται με την σύγκρουση συμφερόντων».

Υπενθύμισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τοποθετήσει το σύνολο των οικονομικών του συμφερόντων και συμμετοχών σε ένα τραστ που το διαχειρίζεται ο γιος του. Ο δισεκατομμυριούχος μπορεί ωστόσο να ανακτήσει τα περιουσιακά του στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «απεμπόλησε τα πάντα για να υπηρετήσει την χώρα του», επέμεινε η Καρολάιν Λέβιτ. «Έχασε χρήματα και κόντεψε να χάσει την ζωή του».

Το περιοδικό Forbes υπολογίζει πάντως ότι η περιουσία του Τραμπ υπερδιπλασιάσθηκε από πέρυσι περνώντας από τα 2,3 στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

