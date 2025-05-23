Δεκάδες πρόεδροι και πρωθυπουργοί κρατών έχουν αποφοιτήσει από το διάσημο και περίβλεπτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης, στη διάρκεια των περασμένων… αιώνων.

Τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλέον στο ίδρυμα να δέχεται αλλοδαπούς φοιτητές και ανάγκασε όσους ήδη φοιτούν εκεί να μετεγγραφούν σε άλλο πανεπιστήμιο.

Η απόφαση ελήφθη αφού το Χάρβαρντ αρνήθηκε να δώσει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας τις πληροφορίες που ζήτησε σχετικά με τους αλλοδαπούς φοιτητές του.

Σε επιστολή της, Αμερικανίδα υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, κατηγορεί το Χάρβαρντ ότι «διαιωνίζει ένα επικίνδυνο περιβάλλον στην πανεπιστημιούπολη, εχθρικό στους Εβραίους φοιτητές, ενθαρρύνοντας τη συμπάθεια υπέρ της Χαμάς και ότι εφαρμόζει ρατσιστικές πολιτικές "διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης"».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου, το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 φοίτησαν στο Χάρβαρντ σχεδόν 6.800 αλλοδαποί φοιτητές, (στο 27% του συνολικού αριθμού), οι περισσότεροι από την Κίνα. Οι υπόλοιποι ήταν φοιτητές από τον Καναδά, την Ινδία, τη Νότια Κορέα, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Αυστραλία, τη Σιγκαπούρη και την Ιαπωνία.

Η Νόεμ κατηγόρησε το γνωστό πανεπιστήμιο των ΗΠΑ ότι «υποθάλπει τη βία, τον αντισημιτισμό και ότι συντονίζεται με το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα».

Το Χάρβαρντ απάντησε ότι η κίνηση αυτή της κυβέρνησης Τραμπ - η οποία επηρεάζει χιλιάδες φοιτητές - είναι παράνομη και ισοδυναμεί με αντίποινα

Με αφορμή την απαγόρευση φοίτησης αλλοδαπών στο Χάρβαρντ, το Bloomberg αναφέρει πως το πανεπιστημιακό ίδρυμα διεθνούς φήμης έχει εκπαιδεύσει αμέτρητους ηγέτες που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Από τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα μέχρι και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσιάζει έναν κατάλογο με μερικούς από τους σημερινούς παγκόσμιους ηγέτες που φοίτησαν στη σχολή Ivy League.

Το Χάρβαρντ έχει «δημιουργήσει» οκτώ ηγέτες των ΗΠΑ, με πιο πρόσφατο τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα

Mark Carney, Πρωθυπουργός του Καναδά

Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, είναι γνωστός ως προσωπικότητα στα διεθνή χρηματοοικονομικα. Απέκτησε πτυχίο στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 1988, πριν πάει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης για μεταπτυχιακό στα οικονομικά το 1993 και διδακτορικό στα οικονομικά το 1995.

Από το Χάρβαρντ έχει αποφοιτήσει ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Τζαστίν Τριντό.

Lai Ching-te, Πρόεδρος της Ταϊβάν

Πρώην γιατρός νεφρολόγος, ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε μπήκε στην πολιτική μετά από έξαρση των στρατιωτικών εντάσεων με το Πεκίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Απέκτησε μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 2003 και είναι ένας από τους λίγους γιατρούς στην Ταϊβάν με εξειδίκευση στην αποκατάσταση, την κλινική περίθαλψη και τη δημόσια υγεία.

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απέκτησε το πτυχίο του στις Κοινωνικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και MBA από το Harvard Business School.

Από το Χάρβαρντ είχαν αποφοιτήσει ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου.

Daniel Noboa, Πρόεδρος του Ισημερινού

Ο Πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, γόνος πλούσιων εξαγωγέων μπανάνας που κέρδισε τις εκλογές στη χώρα τον περασμένο μήνα, σπούδασε σε μια σειρά από πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έλαβε το μεταπτυχιακό του στη δημόσια διοίκηση το 2020 από τη Σχολή Κένεντι του Χάρβαρντ.

Maia Sandu, Πρόεδρος της Μολδαβίας

Η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σαντού, η οποία πέτυχε μια αποφασιστική εκλογική νίκη στην πρώην Σοβιετική δημοκρατία πέρυσι, απέκτησε μεταπτυχιακό στη δημόσια πολιτική αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης Κένεντι στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ το 2010.

Duma Boko, Πρόεδρος της Μποτσουάνα

Η Πρόεδρος της Μποτσουάνας Ντούμα Μπόκο είναι δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σπουδές στο Χάρβαρντ. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Μποτσουάνα πριν λάβει το μεταπτυχιακό του στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ το 1995.

Oyun-Erdene Luvsannamsrai, Πρωθυπουργός της Μογγολίας

Ο Oyun-Erdene Luvsannamsrai ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρωθυπουργός της Μογγολίας το 2021. Έλαβε μεταπτυχιακό στη δημόσια διοίκηση το 2015 από το Harvard Kennedy School.

Και άλλοι...

Πολλοί αρχηγοί κρατών έχουν σπουδάσει επίσης στο Χάρβαρντ, όπως οι Κολομβιανοί Χουάν Μανουέλ Σάντος και Άλβαρο Ουρίμπε, ο Χιλιανός Σεμπαστιάν Πινιέρα, η Λιβεριανή οικονολόγος Έλεν Τζόνσο Σίρλιφ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος αφρικανικής χώρας, καθώς και η σύζυγος του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Μασάκο Ουουάντα.

