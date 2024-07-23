Χάος στο Μπανγκλαντές: Πάνω από 800 έφτασαν οι συλλήψεις

Πάνω από 800 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές τα τελευταία εικοσιτετράωρα, έπειτα από τις ταραχές που σημάδεψαν τις μαζικές κινητοποιήσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά των ποσοστώσεων στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με νεότερη, σημερινή καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι συνελήφθησαν στις επαρχίες Ναραγιανγκάντζ και Ναρσίνγκντι, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν οι επικεφαλής της αστυνομίας σε αυτές, ενώ τουλάχιστον 80 άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση στην Μπόγκρα (βόρεια)· οι αριθμοί αυτοί προστίθενται στις 532 συλλήψεις στην πρωτεύουσα Ντάκα που είχαν ανακοινωθεί την προηγουμένη.

Το AFP έχει καταμετρήσει τουλάχιστον 168 θανάτους στις ταραχές στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

