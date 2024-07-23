Ο Μπάιντεν επιστρέφει στον Λευκό Οίκο — Θα συναντηθεί με τον Νετανιάχου την Πέμπτη

Ο Τζο Μπάιντεν θα αναχωρήσει εντός της ημέρας από το εξοχικό του, όπου παρέμενε σε απομόνωση αφού παρουσίασε συμπτώματα της COVID την περασμένη εβδομάδα, και θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το απόγευμα —για πρώτη φορά αφού ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε προχθές ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία—, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμά του.

Ο κ. Μπάιντεν, 81 ετών, παραμένει από την Τετάρτη στο σπίτι του στο Ρεχόμποθ Μπιτς (Ντέλαγουερ), στις ακτές των ΗΠΑ στον Ατλαντικό, όπου τέθηκε σε απομόνωση εξαιτίας της επαναμόλυνσής του από τον νέο κορονοϊό (της τρίτης κατά σειρά, με βάση όσα είναι γνωστά). Από εκεί ανακοίνωσε, με επιστολή του προχθές Κυριακή, πως τερματίζει την εκστρατεία για την επανεκλογή του.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η προγραμματισμένη εδώ και καιρό συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αφίχθη χθες στην Ουάσιγκτον, θα γίνει μεθαύριο Πέμπτη.

Ο κ. Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει αύριο Τετάρτη ομιλία ενώπιον της ολομέλειας του αμερικανικού Κογκρέσου.

Αναμένεται ακόμη να έχει —χωριστή από αυτήν με τον κ. Μπάιντεν— συνάντηση με την αντιπρόεδρο και βασική διεκδικήτρια του χρίσματος των Δημοκρατικών ώστε να είναι υποψήφια του κόμματος για την προεδρία τον Νοέμβριο, την Κάμαλα Χάρις, εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με συνεργάτη της τελευταίας.

Ο Κέβιν Ο’ Κόνορ, ο γιατρός του προέδρου Μπάιντεν, γνωστοποίησε νωρίτερα χθες πως τα συμπτώματα της λοίμωξης του προέδρου, που είναι πλήρως εμβολιασμένος, υποχώρησαν «σχεδόν εντελώς».

Ο σφυγμός, η πίεση, η αναπνοή και η θερμοκρασία του βρίσκονται σε «απόλυτα φυσιολογικά» επίπεδα, όπως και ο κορεσμός οξυγόνου του, διαβεβαίωσε ο Δρ. Ο’ Κόνορ, υπογραμμίζοντας πως «οι πνεύμονές του παραμένουν καθαροί». Έλαβε τη δέκατη δόση του αντιιικού σκευάσματος Paxlovid χθες και συνεχίζει να ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του, συμπλήρωσε. Απέφυγε ωστόσο να διευκρινίσει αν οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται είναι θετικές στον SARS-CoV-2 ή όχι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

