Κάμαλα Χάρις: τόσα που πρέπει να κάνει, τόσο λίγος ο χρόνος

Της Αθηνάς Παπακώστα

Η Κάμαλα Χάρις έχει πλέον εξασφαλίσει την υποστήριξη επαρκούς αριθμού αντιπροσώπων στο συνέδριο του Δημοκρατικού κόμματος -τουλάχιστον 1.967- που θα διεξαχθεί τον Αύγουστο στο Σικάγο και άρα μπορεί να θεωρείται οριστικό πως θα είναι η υποψήφια του κόμματος στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου μετά την αποχώρηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν από την κούρσα, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Μάλιστα, τελευταία στοιχεία από το Associated Press δείχνουν την αντιπρόεδρο να υποστηρίζεται από περισσότερους από 2.500 αντιπροσώπους, πολύ περισσότερους από τους 1.976 που απαιτούνται.

Η εξέλιξη πάντως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επίσημη ακόμη, αφού οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Οι αντιπρόσωποι που είχαν ταχθεί υπέρ του κ. Μπάιντεν είναι πλέον ελεύθεροι να επιλέξουν, αφού ο πρόεδρος τερμάτισε την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα προχθές Κυριακή.



Η Κάμαλα Χάρις έχει μπροστά της ένα βουνό υποχρεώσεων, αλλά σχεδόν καθόλου χρόνο, αφού σε λιγότερο από δύο μήνες οι Αμερικανοί πολίτες θα αρχίσουν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά την πρώιμη ψηφοφορία εν όψει των προγραμματισμένων για τις 5 Νοεμβρίου προεδρικών εκλογών.

Η αντιπρόεδρος της χώρας που διεκδικεί να γίνει η πρώτη γυναίκα πρόεδρος αυτής, πρέπει να συγκεντρώσει επιπλέον χρήματα από τους δωρητές, πρέπει να βρει ποια θα είναι η στρατηγική της στην προεκλογική αρένα, πρέπει να προσλάβει προσωπικό, πρέπει να εκκινήσει την προεκλογική της εκστρατεία, πρέπει να επιλέξει υποψήφιο για τη θέση του αντιπροέδρου και φυσικά πρέπει να κερδίσει την υποστήριξη περισσότερων εκλεκτόρων γιατί πρέπει να παραστεί και στο Συνέδριο των Δημοκρατικών στις 19 Αυγούστου στο Σικάγο. Και η λίστα συνεχίζει…

Ωστόσο η Κάμαλα Χάρις είναι… τυχερή γιατί ήδη οι μηχανισμοί της προεκλογικής της εκστρατείας είναι στημένοι και στρωμένοι αφού τόσον καιρό «δούλευαν» για λογαριασμό του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν. Στο Ουίλμινγκτον στο Ντέλαγουερ δύο κτίρια στεγάζουν τα κεντρικά της γραφεία και η επίσημη επιτροπή της καμπάνιας έχει ήδη μετονομαστεί σε Κάμαλα Χάρις HQ με την ίδια να αναμένεται να τα επισκεφθεί σήμερα.

Μεγάλο ζητούμενο, όμως, αυτή τη στιγμή για εκείνη είναι τα χρήματα. Στα χέρια της η επιτροπή διαθέτει συνολικά 96 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό της επιτρέπει να αρχίσει τον προεκλογικό της αγώνα δίχως καμία καθυστέρηση, ενώ αέρας ασφάλειας φύσηξε όταν εντός 15 ωρών συγκέντρωσε 49.6 εκατομμύρια σε δωρεές τα οποία σε 24 ώρες ξεπέρασαν τα 80 εκατομμύρια. Παρ’ όλα αυτά έχει ακόμη δρόμο μπροστά της αφού, την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ μετρά 128.1 εκατομμύρια και συνεχίζει.

It has been one of the greatest honors of my life to serve as vice president to President @JoeBiden.



Joe's legacy of accomplishment is unmatched in modern history. pic.twitter.com/tMQrerMYu5 — Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024

Ταυτόχρονα, φυσικά, ζητούμενο ήταν και οι εκλέκτορες. Χρειάζεται τουλάχιστον 1976 για να κερδίσει το Χρίσμα. Η στήριξη Μπάιντεν της χαρίζει εκλέκτορες ταχύτατα μιας και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε συγκεντρώσει την υποστήριξη συνολικά 3.896 εν όψει του Συνεδρίου των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το βράδυ της Δευτέρας η ίδια είχε την στήριξη συνολικά 700 εκλεκτόρων, ενώ λίγο πριν τις 06:00 το πρωί σήμερα «έπιασε» τον στόχο των 1.976 και οι πιθανοί ανταγωνιστές της στην κούρσα μέχρι στιγμής δεν εμφανίστηκαν παρά μόνο για να την στηρίξουν. Πρόκειται για τον κυβερνήτη της Πενσιλβανία, Τζος Σαπίρο, τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, την κυβερνήτη του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Ουίτμερ, τον κυβερνήτη του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτζκερ και τον κυβερνήτη του Μέριλαντ, Γουές Μουρ. Τη στήριξή τους έχουν επίσης εκφράσει ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Μπούτιτζετζ αλλά και ο Γερουσιαστής της Αριζόνα Μαρκ Κέλι.

Κλειδί βεβαίως είναι η στήριξη της τέως προέδρου της Βουλής, Νάνσι Πελόζι η οποία δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία τόνισε ότι «με απέραντη υπερηφάνεια και απεριόριστη αισιοδοξία για το μέλλον της χώρας μας, υποστηρίζω την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει στη νίκη τον Νοέμβριο».

Επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι και η επιλογή του αντιπροέδρου. Ο Τζο Μπάιντεν το 2020 είχε ανακοινώσει πως διαλέγει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις για τη θέση στις 11 Αυγούστου. Εάν και η ίδια για λόγους συμβολικούς επιλέξει την ίδια ημερομηνία για να ανακοινώσει την επιλογή της τότε της απομένουν περίπου τρεις εβδομάδες. Θα μπορούσε όμως και να περιμένει μέχρι το Συνέδριο του κόμματος.

Τέλος, η Κάμαλα Χάρις θα πρέπει να συστηθεί στους ψηφοφόρους ξανά. Αυτή τη φορά ως υποψήφια πρόεδρος. Αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει η καμπάνια της να φέρει την υπογραφή της. Ακόμη και οι διαφημίσεις που θα στηθούν θα πρέπει να είναι απολύτως στοχευμένες ώστε να περάσει τα μηνύματα της ατζέντας της προς τους ψηφοφόρους. Σε αυτό θα συμβάλλει και το γεγονός πως η ίδια θα πρέπει να ξεκινήσει τις προεκλογικές της ομιλίες και εμφανίσεις σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

