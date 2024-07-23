Η Ρωσία λέει πως καταρρίφθηκαν πάνω από 15 drones της Ουκρανίας πάνω από την Κριμαία

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν πάνω από δεκαπέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας με στόχο το λιμάνι της Σεβαστούπολης, στη χερσόνησο της Κριμαίας, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Δεν έχουν αναφερθεί ούτε θύματα, ούτε ζημιές στην πόλη ως αυτό το στάδιο, διαβεβαίωσε ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, μέσω Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

