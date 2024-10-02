Πλήρωσε για δώρα άνω των 6.000 λιρών ο Στάρμερ

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Το κόστος δώρων που έλαβε ως πρωθυπουργός αξίας άνω των 6.000 λιρών κάλυψε ο σερ Κιρ Στάρμερ μετά από την έντονη κριτική που του ασκήθηκε για την ευκολία και τη συχνότητα με την οποία τα αποδεχόταν.

Σύμφωνα με την Ντάουνινγκ Στριτ, τα χρήματα που επέστρεψε ο Βρετανός ηγέτης αφορούν έξι εισιτήρια για συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ, τέσσερα εισιτήρια για τις ιπποδρομίες και μια συμφωνία ενοικίασης ενδυμάτων από εταιρεία του αγαπημένου σχεδιαστή της συζύγου του λαίδης Βικτόρια Στάρμερ.

Η αποπληρωμή των δώρων έγινε ενόψει της αυστηροποίησης του υπουργικού κώδικα αναφορικά με την αποδοχή δώρων και φιλοξενίας.

Εν τω μεταξύ, ο λόρδος Ουαχίντ Άλι, που φέρεται να έχει προσφέρει δώρα και φιλοξενία ύψους 39.000 λιρών στον Κιρ Στάρμερ πριν και μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας, τελεί υπό έρευνα από τη Βουλή των Λόρδων.

Η έρευνα εξετάζει καταγγελία περί μη δήλωσης συμφερόντων που ενδεχομένως παραβιάζει τον κώδικα διαγωγής των μελών της Άνω Βουλής, όπου ο επιχειρηματίας εκπροσωπεί τους Εργατικούς.

