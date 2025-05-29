Αποθήκη του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών λεηλάτησαν χθες Τετάρτη χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην Ντέιρ ελ Μπάλα της Λωρίδας της Γάζας.

Το πλήθος δεν άφησε τίποτα πίσω, παίρνοντας σακούλες με τρόφιμα, ακόμη και ξύλινες παλέτες, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) που ήταν παρόντες.

Σύμφωνα με πλάνα που κατέγραψε το AFP, ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

«Ορδές πεινασμένων ανθρώπων εισέβαλαν στην αποθήκη, αναζητώντας τρόφιμα που είχαν αποθηκευτεί νωρίτερα, προκειμένου να διανεμηθούν» αναφέρει το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) σε ανακοίνωσή του, ζητώντας «ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση για ανθρωπιστικούς λόγους ώστε να επιτραπεί η άμεση και ομαλή διανομή τροφίμων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Επισημαίνει πως προσπαθεί να διασταυρώσει πληροφορίες που έκαναν λόγο για τουλάχιστον δύο θανάτους και αρκετούς τραυματισμούς στη διάρκεια της εισβολής.

«Το ΠΕΠ έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει για την επιδεινούμενη κατάσταση (…) και τους κινδύνους που συνεπάγεται ο περιορισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας προς πεινασμένους ανθρώπους οι οποίοι την έχουν απεγνωσμένα ανάγκη», συμπληρώνει.

Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες Τετάρτη τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι επιχειρεί να «μπλοκάρει» τη διανομή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από 600 ημέρες ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ωστόσο, ο ΟΗΕ τονίζει πως κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να παραδώσει προς διανομή τις περιορισμένες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας τις οποίες εγκρίνουν οι ισραηλινές αρχές.

