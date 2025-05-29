Τι συμβαίνει με τον Ίλον Μασκ; - Η -μία ακόμα- αποτυχία της SpaceX αποδεικνύει πολλά

Ένα άλλο σφάλμα στη δοκιμή του Starship δεν είναι καλή εμφάνιση για τη SpaceX του Ίλον Μασκ. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη εκτόξευση Starship που απέτυχε, ενώ έχουν καταγραφεί ακόμα αρκετές ανολοκλήρωτες δοκιμές. Το σκεπτικό των δοκιμών της SpaceX ήταν να αποτύχει, να μάθει και να επαναλάβει. Αυτή η στρατηγική δεν λειτούργησε το ίδιο καλά χωρίς την πλήρη προσοχή του Μασκ, ο οποίος μετέτρεψε την ιδέα της κατασκευής ενός επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου σε πραγματικότητα.

Ο κόσμος γνωρίζει ότι ο Μασκ είχε βυθιστεί από την αρχή του έτους στη δημιουργία του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας και στη μείωση του κόστους στην Ουάσιγκτον και δεν έδωσε την πλήρη προσοχή του στην επίλυση προβλημάτων μετά τις εκρήξεις του διαστημικού σκάφους Starship τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο. Η υπόσχεσή του να επιστρέψει ως επιχειρηματίας πλήρους απασχόλησης με επίκεντρο τη SpaceX, την Tesla Inc. και τις άλλες δραστηριότητές του είχε ήδη καθυστερήσει πολύ, και όπως αποδείχθηκε, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Το άλμα του Μασκ στην πολιτική σκηνή, σίγουρα έβλαψε τη λειτουργία της Tesla. Οι πωλήσεις έχουν πέσει κατακόρυφα στην Ευρώπη και τα οχήματα της Tesla έγιναν στόχοι βανδάλων στις ΗΠΑ. Είναι πολύ πιο δύσκολο να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο που είχε η απουσία του Μασκ στις μηχανολογικές και κατασκευαστικές λειτουργίες της Tesla.

Αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος είναι πιο ξεκάθαρος στη SpaceX. Το εγχείρημα που θέλει να εκπληρώσει ο Μασκ, στέλνοντας ανθρώπους στον Άρη και, το πιο σημαντικό και να διατηρήσει τις ΗΠΑ σε απόσταση από τους υπόλοιπους διαστημικούς ανταγωνιστές. Ο Μασκ έχει ταλέντο στο να κάνει τις επιχειρήσεις να λειτουργούν, με παραγωγή από ηλεκτρικά οχήματα έως και διαστημικούς πυραύλους.

Σε αντίθεση με τις άλλες δύο ατυχίες του Starship φέτος, αυτή τη φορά ο χωρισμός από τον πύραυλο πρώτου σταδίου Super Heavy πήγε καλά. Στη συνέχεια, πολλά πράγματα πήγαν στραβά.

Οι πόρτες ωφέλιμου φορτίου απέτυχαν να ανοίξουν στο διαστημόπλοιο, το οποίο υποτίθεται ότι θα αναπτύξει προσομοιωμένους δορυφόρους. Υπήρξε διαρροή προωθητικού και το διαστημόπλοιο άρχισε να περιστρέφεται εκτός ελέγχου.

Ο Μασκ ακύρωσε μια διαδικτυακή ομιλία που επρόκειτο να δώσει στους υπαλλήλους της SpaceX την Τρίτη και αντ' αυτού εξέφρασε την αισιοδοξία του σε μια ανάρτηση στο δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης X που υποσχόταν αυξημένο ρυθμό στις δοκιμαστικές πτήσεις. Αν και η SpaceX έχει ανατρέψει τα δεδομένα της διαστημικής βιομηχανίας, μειώνοντας δραστικά το κόστος των εκτοξεύσεων με τον μικρότερο επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο Falcon 9, η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία εκκίνησης με το Starship.

Σε μια απόδειξη των επιχειρησιακών κομματιών του Μασκ, το Falcon 9 έχει ολοκληρώσει 478 αποστολές. Η SpaceX κατασκευάζει τα πάντα, από κινητήρες πυραύλων μέχρι δορυφόρους που χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει το Starlink, το οποίο διαθέτει ένα δίκτυο με περισσότερους από 7.000 δορυφόρους σε τροχιά χαμηλής γης, τοποθετώντας το πολύ μπροστά από κάθε ανταγωνισμό.

Ήταν ο Μασκ που αψήφησε μια αυτοκινητοβιομηχανία για να ιδρύσει μια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν κατάφεραν να βγάλουν χρήματα από την κατασκευή αυτοκινήτων με μπαταρίες. Η Tesla τα κατάφερε με καινοτόμες τεχνικές κατασκευής που απέδειξαν τις ικανότητες του Musk να κατασκευάζει πράγματα. Ενώ η Tesla και η SpaceX βασίζονται στο λογισμικό και την αυτοματοποίηση, αυτές οι εταιρείες κατασκευάζουν φυσικά προϊόντα παρόμοια με την Apple Corp. και την Nvidia Corp. Αυτό απαιτεί δεξιότητες μηχανικής και κατασκευής που είναι πολύ διαφορετικές από την Amazon. υλικό.

Για τους επενδυτές, το καλύτερο σενάριο είναι ένας οραματιστής διευθύνων σύμβουλος που επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις και όχι στην πολιτική. Το να είσαι απολιτικός είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν το προϊόν πωλείται σε καταναλωτές που έχουν επιλογή. Η Target Corp. και η Anheuser-Busch InBev SA/NV έχουν πληρώσει και οι δύο το τίμημα για την υπέρβαση της γραμμής σε πολιτικά ζητήματα που εξοργίζουν τους πελάτες τους.

Στην περίπτωση της Tesla, η μετατόπιση του Μασκ στην πολιτική από το αριστερό του κέντρου στο δεξιό του Τραμπ ήταν απογοητευτικό για τους θαυμαστές του, οι οποίοι είναι άνθρωποι που ανησυχούν έντονα για τις εκπομπές άνθρακα και είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν ένα EV. Η SpaceX έχει ακόμη μεγαλύτερους λόγους να κρατά την πολιτική μακριά από τις δραστηριότητές της. Η εταιρεία βασίζεται σε κρατικές συμβάσεις με τη NASA και το Υπουργείο Άμυνας. Και οι δύο εταιρείες σε αυτό το σημείο χρειάζονται το SpaceX και το χαμηλότερο κόστος εκτόξευσης που προσφέρει. Η εξερεύνηση του Διαστήματος και η διαστημική άμυνα είναι διακομματικές και πρέπει να παραμείνουν έτσι.

Είναι απίθανο ο Μασκ να διακόψει ξαφνικά τα πολιτικά του σχόλια. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να τον ενθαρρύνουν να μειώσει τους τόνους. Είναι μια καλή αρχή που αποφάσισε να αφήσει την Ουάσιγκτον και να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις του. Ίσως τα αποτελέσματα να φανούν στην επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση του Starship.

