ΟΗΕ: Οι Παλαιστίνιοι της Γάζας αξίζουν «περισσότερα από το να επιβιώνουν»

Οι Παλαιστίνιοι της Γάζας, που βυθίζονται όλο και περισσότερο «στην άβυσσο» αξίζουν «περισσότερα από το να επιβιώνουν», δήλωσε σήμερα η απεσταλμένη του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Οι άμαχοι της Γάζας έχασαν κάθε ελπίδα. Αντί να λένε "αντίο, τα λέμε αύριο", οι Παλαιστίνιοι της Γάζας λένε τώρα "θα τα πούμε στον παράδεισο". Ο θάνατος είναι η συντροφιά τους. Δεν είναι η ζωή, δεν είναι η ελπίδα. Ο πληθυσμός της Γάζας αξίζει περισσότερα από το να επιβιώνει. Αξίζει ένα βιώσιμο και γεμάτο ζωή μέλλον», δήλωσε η Σίγκριντ Κάαγκ.

«Μετά την επανάληψη των εχθροπραξιών στη Γάζα, η ήδη τρομακτική ύπαρξη των αμάχων βυθίστηκε βαθύτερα μέσα στην άβυσσο», συμπλήρωσε η αξιωματούχος, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση για την εφαρμογή μιας κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων.

«Όταν μιλάμε για ανθρώπινα όντα όπως εμείς στη Γάζα, οι λέξεις όπως ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και στήριξη έχουν χάσει το νόημά τους», υπογράμμισε η ίδια.

«Δεν πρέπει να συνηθίσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται. Είναι κόρες, μητέρες, μικρά παιδιά, των οποίων οι ζωές έγιναν κομμάτια. Όλοι έχουν ένα όνομα, όλοι είχαν ένα μέλλον, όλοι είχαν όνειρα και προσδοκίες».

Αν και το Ισραήλ ήρε εν μέρει την περασμένη εβδομάδα τον πλήρη αποκλεισμό που είχε επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας από τη 2α Μαρτίου, η αξιωματούχος του ΟΗΕ εξέφρασε τη λύπη της για την ανεπάρκεια της ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 2 και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων που απειλούνται από τον λιμό.

«Συγκρίνεται με μία σωσίβια λέμβο μετά το ναυάγιο του πλοίου», σχολίασε.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ άκουσε επίσης σήμερα τη συγκλονιστική μαρτυρία ενός Αμερικανού χειρουργού που επέστρεψε από τη Γάζα.

«Είδα ιδίοις όμασι τι συμβαίνει στη Γάζα, ιδίως στα παιδιά. Δεν μπορώ να προσποιηθώ ότι δεν το είδα. Δεν μπορείτε να υποκρίνεστε πλέον ότι δεν γνωρίζετε», δήλωσε ο γιατρός Φερόζ Σιντουά.

«Οι περισσότεροι ασθενείς μου ήταν παιδιά πριν από την εφηβεία με τα σώματά τους κομματιασμένα από τις εκρήξεις και ξεσκισμένα από κομμάτια μετάλλου. Αυτοί που επέζησαν ξυπνούν και συχνά ανακαλύπτουν ότι ολόκληρη η οικογένειά τους χάθηκε».

«Διερωτώμαι εάν μέλη αυτού του Συμβουλίου έχουν γνωρίσει ένα πεντάχρονο παιδί που δεν θέλει πλέον να ζει» ρώτησε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον επέρριψε την ευθύνη για την κατάσταση στη Γάζα στη Χαμάς.

«Έχετε δίκιο, υπάρχει πόνος στη Γάζα, όμως το λάθος καταλογίζεται στη Χαμάς (…). Θα συνεχίσει να υπάρχει πόνος εκεί όσο η Χαμάς δεν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να παραμείνει στη Γάζα», επισήμανε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

