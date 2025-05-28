Το Πανεπιστήμιο του Κιότο θα δέχεται διεθνείς φοιτητές από το Χάρβαρντ

Το Πανεπιστήμιο του Κιότο ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη την πολιτική του να δέχεται διεθνείς φοιτητές που δεν μπορούν πλέον να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ λόγω των προσπαθειών της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τη δυνατότητα εγγραφής τους.

Άλλα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο Τοχόκου, το Ινστιτούτο Επιστημών του Τόκιο και το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, εξετάζουν επίσης την πιθανότητα αποδοχής αυτών των φοιτητών.

Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας ζήτησε από τα πανεπιστήμια σε εθνικό επίπεδο να εξετάσουν μέτρα για την υποστήριξη των διεθνών φοιτητών που σπουδάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Οργανισμός Φοιτητικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας θα ανοίξει μια υπηρεσία συμβουλευτικής για αυτούς τους φοιτητές.

