Ο αριστερός κινητήρας του αεροσκάφους της UPS που συνετρίβη στο Κεντάκι τυλίχθηκε στις φλόγες και αποκολλήθηκε από το φτερό κατά την απογείωση, προκαλώντας τη φονική συντριβή που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον εννέα ανθρώπους, σύμφωνα με τις Αρχές.

Οι ερευνητές έχουν ήδη εντοπίσει το καταγραφικό πτήσης και τον καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου, δήλωσε το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) Τοντ Ίνμαν, ελπίζοντας ότι θα ρίξουν φως στα αίτια της τραγωδίας που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης λίγο έξω από το διεθνές αεροδρόμιο Louisville Muhammad Ali.

Plane crash on takeoff in Louisville Kentucky pic.twitter.com/u7vSIClki8 — Powerful Mason Kelly™️ (@BEASTfromEAST73) November 4, 2025

«Το αεροπλάνο απογειώθηκε και απέκτησε αρκετό ύψος για να περάσει πάνω από τον φράχτη στο τέλος του διαδρόμου 17R. Λίγο μετά, προσέκρουσε σε κτίρια και στο έδαφος εκτός του αεροδρομίου», είπε ο Ίνμαν.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε εννέα, προειδοποιώντας πως ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Η πτήση UPS 2976 είχε προορισμό τη Χονολουλού.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, Άντι Μπεσίαρ, δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων «πιθανότατα θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά ένα», εκφράζοντας την ελπίδα «να μην αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο».

WATCH: UPS plane (UPS2976) crashes after takeoff from Louisville Muhammad Ali International Airport.



Video validated by the Network pic.twitter.com/h9FtsLRumc — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) November 4, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 16 οικογένειες έχουν δηλώσει αγνοούμενους συγγενείς.

Το αεροσκάφος, τύπου McDonnell Douglas MD-11, μετέφερε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σαφές πόσα άτομα σκοτώθηκαν εντός του αεροπλάνου και πόσα στο έδαφος.

«Δεν γνωρίζουμε πόσα θύματα ακριβώς αναζητούμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Okolona Fire District, Μαρκ Λιτλ. «Η ζώνη των συντριμμιών είναι τεράστια, και κάποια από τα συντρίμμια θα χρειαστεί να μετακινηθούν για να ερευνηθούν από κάτω, οπότε η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετό χρόνο».

Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Λούισβιλ, Χέδερ Φάουντεϊν, ανέφερε ότι 15 τραυματίες από τη συντριβή μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Μέχρι το πρωί, οι 13 είχαν πάρει εξιτήριο, ενώ δύο νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.