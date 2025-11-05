Από ένα ύψωμα με θέα την Πόλη της Γάζας, η εικόνα είναι ξεκάθαρη: Η Γάζα των χαρτών και των αναμνήσεων έχει εξαφανιστεί. Στη θέση της απλώνεται ένα τοπίο από ερείπια που εκτείνεται οριζόντια, από το Μπέιτ Χανούν μέχρι την πόλη της Γάζας. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ορόσημα ή αναγνωρίσιμες γειτονιές, περιοχές που κάποτε φιλοξενούσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους έχουν ισοπεδωθεί.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ελεγχόμενη επίσκεψη δημοσιογράφων

Το Ισραήλ δεν επιτρέπει ανεξάρτητη δημοσιογραφική κάλυψη από τη Γάζα. Το BBC, μαζί με άλλους δημοσιογράφους, επισκέφθηκε την περιοχή υπό αυστηρό στρατιωτικό έλεγχο. Δεν υπήρξε επαφή με Παλαιστίνιους και οι εικόνες εγκρίθηκαν από τον ισραηλινό στρατό πριν από τη δημοσίευση (αν και το BBC διατήρησε τον δημοσιογραφικό έλεγχο).

Επίσημη θέση του Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Nadav Shoshani, δήλωσε ότι η καταστροφή «δεν ήταν στόχος», αλλά αποτέλεσμα της μάχης με τη Χαμάς: «Σχεδόν κάθε σπίτι είχε σήραγγα ή ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά ή χρησιμοποιούνταν από ελεύθερους σκοπευτές».

Αναφέρθηκε στις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 1.100 άνθρωποι στο Ισραήλ και 251 κρατήθηκαν όμηροι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας (ελεγχόμενο από τη Χαμάς), πάνω από 68.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε.

Η τρέχουσα κατάσταση

Η περιοχή που επισκέφθηκαν οι δημοσιογράφοι βρίσκεται κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», προσωρινό όριο που καθορίζει τις περιοχές ελέγχου του Ισραήλ και της Χαμάς, βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι ισχύει κατάπαυση του πυρός σχεδόν εδώ και έναν μήνα, οι μάχες συνεχίζονται κοντά στη γραμμή αυτή.

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκατοντάδες παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας αναφέρει πάνω από 240 νεκρούς μέσα σε αυτήν την περίοδο.

Το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ

Το σχέδιο υπό αμερικανική ηγεσία προβλέπει:

Τον αφοπλισμό της Χαμάς

Τη μεταβίβαση της εξουσίας σε παλαιστινιακή επιτροπή υπό διεθνή εποπτεία (μεταξύ άλλων και του Τραμπ)

Τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης που θα αναλάβει την ασφάλεια της Γάζας για δύο χρόνια

Ωστόσο, δεν είναι σαφές:

ποια κράτη θα στείλουν στρατεύματα.

πότε θα αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός.

και ποιοι θα διοικήσουν τη νέα κυβέρνηση της Γάζας.

Το μέλλον της Γάζας

Ο Τραμπ έχει παρουσιάσει τη Γάζα ως ένα «μελλοντικό οικονομικό κόμβο της Μέσης Ανατολής» μέσω ξένων επενδύσεων. Όμως, σήμερα η Γάζα είναι σε ερείπια, με χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους, και το μεγάλο ερώτημα παραμένει:

Πόση φωνή θα έχουν οι ίδιοι οι Παλαιστίνιοι στο μέλλον των κοινοτήτων και της γης τους;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.