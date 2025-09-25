Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει για άλλη μια φορά διακοσμητικές αλλαγές στον Λευκό Οίκο -- υποτιμώντας παράλληλα τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Λευκός Οίκος εγκατέστησε μια νέα γκαλερί προεδρικών πορτρέτων κατά μήκος της κιονοστοιχίας της Δυτικής Πτέρυγας, την Τετάρτη. Ενώ η νέα «Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας» περιλαμβάνει πορτρέτα όλων των προέδρων σε επιχρυσωμένα πλαίσια, το πορτρέτο του Μπάιντεν αντικαθίσταται από μια φωτογραφία μιας ...αυτόματης πένας και ενός εγγράφου που φέρει την υπογραφή του.

Ο Τραμπ είχε αφήσει υπονοούμενα σχετικά με αυτό, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Daily Caller νωρίτερα αυτόν τον μήνα: «Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρω. Θα ανεβάσουμε μια φωτογραφία της αυτόματης πένας», είχε πει.

Ο ρεπουμπλικανός έχει επικρίνει εδώ και καιρό τη χρήση της αυτόματης πένας από τον Μπάιντεν, μιας συνηθισμένης μεθόδου υπογραφής επίσημων εγγράφων όταν οι υπογράφοντες δεν μπορούν να τα υπογράψουν. Η πένα έχει χρησιμοποιηθεί από πρώην προέδρους και από τις δύο πλευρές του κοινοβουλίου.

Ο Τραμπ είχε κατά καιρούς ισχυριστεί ότι ο Μπάιντεν δεν είχε τη διανοητική επάρκεια να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, λόγω της χρήσης μιας αυτόματης πένας για την υπογραφή νόμων και χάριτων. Επιπλέον, είχε προτείνει να θεωρηθούν άκυρες οι χάριτες που υπέγραψε ο πρώην πρόεδρος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.

Ο Μπάιντεν απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: Κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, πήρα αποφάσεις σχετικά με τις χάριτες, τα εκτελεστικά διατάγματα, τη νομοθεσία και τις διακηρύξεις. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι δεν το έκανα είναι γελοίος και ψευδής», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του.

«Δεν είναι η πρώτη φορά»

Η κιονοστοιχία αποτελεί ένα εμβληματικό κομμάτι του Λευκού Οίκου από τότε που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τόμας Τζέφερσον. Ο υπαίθριος διάδρομος έχει χρησιμοποιηθεί από προέδρους και το προσωπικό τους για να μετακινούνται γρήγορα μεταξύ της Δυτικής Πτέρυγας και της Εκτελεστικής Κατοικίας.

Η γκαλερί αποτελεί μέρος των ευρύτερων αλλαγών που έκανε ο Τραμπ στους χώρους του Λευκού Οίκου, οι οποίες περιλαμβάνουν πλακόστρωση πάνω από το γρασίδι και προσθήκη τραπεζιών με ομπρέλες, όπου έκτοτε φιλοξενεί επίσημους καλεσμένους για δείπνα στο λεγόμενο «Rose Garden Club».

Επίσης, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής μιας νέας, μεγάλης αίθουσας χορού, την οποία έχει διαφημίσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ επιχειρεί να χρησιμοποιήσει την εξουσία του για να εξαλείψει «σύμβολα» εκείνων με τους οποίους διαφωνεί από τον Λευκό Οίκο.

Τον Ιούνιο, ο Λευκός Οίκος αφαίρεσε ένα πορτρέτο της Χίλαρι Κλίντον, της πρώην πρώτης κυρίας και υπουργού Εξωτερικών, καθώς ήταν αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές του 2016. Το πορτρέτο της Κλίντον αντικαταστάθηκε με έναν κόκκινο, λευκό και μπλε πίνακα του Τραμπ. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, μετέφερε πορτρέτα των πρώην προέδρων Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους του νεότερου και Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου από την είσοδο του Λευκού Οίκου, για να έχουν μια λιγότερο εξέχουσα θέση.

Πηγή: skai.gr

