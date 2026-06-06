Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξέδωσε ανακοίνωση το απόγευμα του Σαββάτου (6/6), λίγες ώρες μετά το τέλος του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό.

Οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, εις βάρος του προπονητή των «ερυθρόλευκων», Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού, Νίκου Λεπενιώτη.

Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, δυσφημούν το άθλημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ για τον ήδη έκπτωτο καταδικασθέντα Ν. Λεπενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γένει δυσφήμηση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γ. Μπαρτζώκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα μουνόπ@ν@ φιλάθλους, καθυβρίζει ιστορικό μας στέλεχος – υπόδειγμα, μπαίνει μες στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους σε αυτούς χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος η ανοχή.

Πηγή: skai.gr

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