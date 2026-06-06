O Μερτς προειδοποιεί: Κίνδυνος ακροδεξιού «Big Bang» στις εκλογές της ανατολικής Γερμανίας

Προειδοποίηση για σημαντικές πολιτικές ανακατατάξεις στις περιφερειακές εκλογές του Σεπτεμβρίου στην ανατολική Γερμανία απηύθυνε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καλώντας τις δυνάμεις του πολιτικού κέντρου να συνεργαστούν απέναντι στην ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις σε δύο ομόσπονδα κρατίδια.

«Αν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας και αν δεν αποδειχθούμε αρκετά καλοί, θα υπάρξει ένα μεγάλο big bang τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Μερτς μιλώντας σε περιφερειακό συνέδριο των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία.

Ο Γερμανός καγκελάριος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η χώρα και ο κυβερνητικός συνασπισμός διαθέτουν τη δύναμη να προωθήσουν τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό κράτος που θεωρούνται αναγκαίες για την ενίσχυση της οικονομίας και την ανάσχεση της ανόδου της AfD.

«Μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τη γνωστή φράση της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ κατά τη μεταναστευτική κρίση του 2015.

Η κυβέρνηση συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών έχει δεσμευθεί να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις έως το καλοκαίρι, ωστόσο η διαδικασία έχει επιβραδυνθεί λόγω διαφωνιών μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων και των νέων πιέσεων που δέχεται η οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα, η AfD ενισχύει τη δυναμική της, καταγράφοντας πρωτιά στις δημοσκοπήσεις στα κρατίδια του Μεκλεμβούργου-Δυτικής Πομερανίας και της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου θα διεξαχθούν εκλογές τον Σεπτέμβριο. Ορισμένες δημοσκοπήσεις μάλιστα δείχνουν το κόμμα να πλησιάζει την απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Άνχαλτ, εξέλιξη που θα μπορούσε να του δώσει για πρώτη φορά τον έλεγχο ενός γερμανικού κρατιδίου.

«Διακυβεύονται πολύ περισσότερα από το μέλλον μιας κυβέρνησης», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι εάν το πολιτικό κέντρο της Γερμανίας εξακολουθεί να διαθέτει «τη δύναμη, τη βούληση και την αποφασιστικότητα» να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα.

Την ίδια ώρα, οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας για τον Γερμανό καγκελάριο. Σε πρόσφατη έρευνα, μόλις το 16% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο από το έργο του, ενώ τα ποσοστά αποδοχής για τον κυβερνητικό συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες είναι ακόμη χαμηλότερα, στο 12%.

Η κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας του Μερτς έχει πυροδοτήσει το τελευταίο διάστημα συζητήσεις στο πολιτικό παρασκήνιο ακόμη και για το ενδεχόμενο αντικατάστασής του στην καγκελαρία.

Ο Φρίντριχ Μερτς έλαβε πάντως στήριξη το Σάββατο από την ηγεσία του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. «Πρέπει να απορρίψουμε κατηγορηματικά αυτές τις συζητήσεις», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του κόμματος, Ντάνιελ Πέτερς, αναφερόμενος στα σενάρια περί αμφισβήτησης της ηγεσίας του καγκελάριου.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, ωστόσο, η εικόνα φαίνεται διαφορετική. Λίγο πριν από τις περιφερειακές εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου, είχε προγραμματιστεί συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του CDU στο Μαγδεμβούργο, με στόχο την ενίσχυση της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος στο κρατίδιο.

Η συνεδρίαση, όμως, ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά. Επισήμως, το CDU ανακοίνωσε ότι η απόφαση ελήφθη ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος σε προεκλογικές δραστηριότητες αντί για εσωκομματικές συναντήσεις κατά την τελική ευθεία προς τις κάλπες.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, ωστόσο, η πραγματική αιτία ήταν η απροθυμία τοπικών στελεχών να συνδεθούν προεκλογικά με τη μη δημοφιλή ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο, καθώς η πτώση της δημοτικότητας του Μερτς θεωρείται πλέον πολιτικό βάρος για το CDU στην ανατολική Γερμανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.