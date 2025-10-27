Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, θεωρεί ότι η χώρα του διανύει «σκοτεινές ημέρες», και προέτρεψε τους Αμερικανούς να παραμείνουν αισιόδοξοι. Σε δήλωσή του την Κυριακή ζήτησε από τον αμερικανικό λαό να μην παραιτηθεί μπροστά σε όσα, όπως λέει, αποτελούν επιθέσεις στην ελευθερία του λόγου και δοκιμασίες των ορίων της εκτελεστικής εξουσίας, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Από την ίδρυσή της, η Αμερική λειτούργησε ως φάρος για την πιο ισχυρή ιδέα που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της διακυβέρνησης», είπε ο Μπάιντεν την Κυριακή. «Η ιδέα αυτή είναι ισχυρότερη από κάθε στρατό. Είμαστε πιο δυνατοί από οποιονδήποτε δικτάτορα».

Ο 82χρονος Μπάιντεν μιλούσε δημόσια για πρώτη φορά από τότε που ολοκλήρωσε έναν κύκλο ακτινοθεραπείας για μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη. Μίλησε σε κοινό στη Βοστώνη αφού έλαβε το βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το Ινστιτούτο Edward M. Kennedy.

Τόνισε ότι η Αμερική στηρίζεται σε μια προεδρία με περιορισμένες εξουσίες, σε ένα λειτουργικό Κογκρέσο και σε μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία. Με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βρίσκεται στο δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια shutdown στην ιστορία, ο Τραμπ έχει αξιοποιήσει το κενό χρηματοδότησης για να ασκήσει νέα εξουσία επί της κυβέρνησης.

«Φίλοι, δεν μπορώ να ωραιοποιήσω τίποτα από όλα αυτά. Είναι σκοτεινές ημέρες», είπε ο Μπάιντεν. Προέβλεψε ότι η χώρα θα «ξαναβρεί την πραγματική πυξίδα της» και θα «αναδυθεί, όπως πάντα, πιο δυνατή, πιο σοφή, πιο ανθεκτική, πιο δίκαιη, εφόσον κρατήσουμε την πίστη».

Ο Μπάιντεν ανέφερε παραδείγματα ανθρώπων που αντιστέκονται στις απειλές της παρούσας κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που παραιτούνται σε ένδειξη διαμαρτυρίας, καθώς και πανεπιστήμια και κωμικούς που έχουν στοχοποιηθεί από τον Τραμπ.

«Οι παρουσιαστές των late-night shows εξακολουθούν να ρίχνουν φως στην ελευθερία του λόγου γνωρίζοντας ότι διακινδυνεύουν τις καριέρες τους», είπε.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε επίσης σε Ρεπουμπλικανούς αξιωματούχους που ψηφίζουν κατά της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η Αμερική δεν είναι παραμύθι», είπε. «Για 250 χρόνια, είναι μια συνεχής διελκυστίνδα, μια υπαρξιακή πάλη ανάμεσα στον κίνδυνο και τη δυνατότητα».

Ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας στους πολίτες να «σηκωθούν ξανά».

Ο Δημοκρατικός πολιτικός αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, αφού υπηρέτησε μία θητεία ως πρόεδρος. Εγκατέλειψε την προσπάθεια για επανεκλογή υπό την πίεση μετά από μια καταστροφική τηλεμαχία με τον Τραμπ και ανησυχίες για την ηλικία, την υγεία και τις πνευματικές του ικανότητες. Στήριξε την αντιπρόεδρό του, Καμάλα Χάρις, η οποία έχασε από τον Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο.

Τον Μάιο, το γραφείο του πρώην προέδρου ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη που είχε κάνει μετάσταση στα οστά.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.